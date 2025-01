Napoli, ancora distanza Garnacho. Sale Adeyemi

Il Manchester United non abbassa le pretese per l’argentino sotto i 65 milioni. Gli azzurri virano sul talento del Borussia Dortmund per il dopo Kvaratskhelia.

La ricerca dell’erede di Khvicha Kvaratskhelia, passato al PSG, si fa sempre più complessa per il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa per Alejandro Garnacho con il Manchester United sta incontrando ostacoli significativi sul fronte economico.

Nell’ultimo incontro a Milano tra le dirigenze, i Red Devils hanno mostrato apertura al dialogo, riducendo la richiesta iniziale da 75 a 65 milioni di euro. Una cifra ancora troppo alta per il club di De Laurentiis, che non vorrebbe spingersi oltre i 50-55 milioni per il talento argentino.

A complicare ulteriormente il quadro, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano rivela l’inserimento del Chelsea nella corsa al giocatore: i Blues starebbero valutando di presentare un’offerta formale allo United.

La nuova pista Adeyemi

Di fronte alle difficoltà per Garnacho, il Napoli non resta a guardare. Sempre secondo Romano, gli azzurri hanno avviato i contatti con il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi. Un’apertura importante arriva proprio dal club tedesco, disponibile a valutare la cessione del giovane attaccante già nella finestra di gennaio.

Il classe 2002, reduce da un’ottima stagione in Bundesliga, rappresenterebbe un profilo interessante per caratteristiche tecniche e potenziale di crescita, più in linea con i parametri economici del club partenopeo.