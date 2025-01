“45 milioni per il gioiello del Dortmund: il Napoli fa sul serio per Adeyemi”

L’attaccante tedesco è l’alternativa a Garnacho per il dopo Kvaratskhelia. Il club giallonero chiede 45 milioni, ma il Napoli studia la formula con i bonus.

Il Napoli intensifica i contatti per Karim Adeyemi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro sta lavorando su un doppio binario per sostituire Kvaratskhelia: oltre a Garnacho del Manchester United, nel mirino c’è l’attaccante del Borussia Dortmund, che avrebbe il gradimento di Antonio Conte.

La trattativa presenta diversi ostacoli da superare. Il club tedesco valuta il cartellino tra i 40 e i 45 milioni di euro, una cifra che il Napoli potrebbe raggiungere attraverso una formula che includa dei bonus. Prima di approfondire la trattativa, però, serve l’apertura del calciatore al trasferimento in Serie A.

L’aspetto economico rappresenta un nodo cruciale: Adeyemi percepisce attualmente 2,5 milioni più bonus fino al 2027 e, secondo La Gazzetta, per il trasferimento in azzurro chiederebbe un aumento di almeno un milione, con un contratto fino al 2030. A questo vanno aggiunte le commissioni necessarie per chiudere l’operazione in tempi brevi.