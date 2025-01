Classifica senza errori arbitrali 22 giornata serie A 2024 – 2025

Giornata negativa per gli arbitri di Rocchi. Furia Lazio per l’arbitraggio di Rapuano. Penalizzato ancora il Napoli di Conte senza giornali e tivvù.

Resta qualche dubbio sul semplice cartellino giallo estratto per de Vrij per il fallo su Krstovic lanciato a rete. Forti dubbi restano anche sul mani di Kabasele punito col calcio di rigore da Sozza in Udinese – Roma.

Il giocatore friulano, in marcatura, ha il braccio largo ma in posizione congrua con lo svolgimento dell’azione. Ecco come Maurizio Pistocchi analizza perfettamente l’episodio: “In Udinese-Roma l’arbitro Sozza concede il rigore per il tocco di braccio di Kabasele: il difensore dell’Udinese, a contatto con Pellegrini e con un piede, il sinistro, sollevato da terra, si appoggia con la mano sinistra sull’avversario per mantenere l’equilibrio, e la palla da breve distanza gli finisce sul braccio”.

Napoli – Juventus 2 – 1, Chiffi (Paterna – Mariani).

Dopo aver visto all’opera Chiffi, come se non fosse bastato Colombo (Atalanta – Napoli), fossimo in De Laurentis ci faremmo sentire eccome nelle sedi dovute.

Inaccettabile l’arbitraggio di Chiffi. Fra falli non fischiati e cartellini non estratti è stato consentito di tutto ai giocatori juventini nel picchiare, strattonare e trattenere gli avversari. A fine primo tempo fra la miriade di falli fatti saranno solo 4 i falli fischiati contro la Juventus che risulteranno in tabellino.

Incredibili i falli juventini non ravvisati, con conseguente ammonizione, nei primi 26 minuti di gioco. Mancano i cartellini gialli per Gatti (fallo su Neres), per González (fallo su Anguissa) e Thuram (durissimo l’intervento su Anguissa).

In tutte e tre le circostanze, Chiffi non fischia nemmeno i falli. Al 45’ giunge il primo cartellino giallo per gli ospiti. Lo subisce Cambiaso che dopo il quarto fallo impunito e commesso su Politano protesta pure. Al 57’ è graziato anche Locatelli che pesta il piede di Politano. In questo contesto restano inaccettabili le ammonizioni per Lobotka e Spinazzola.

Sul piano tecnico è tutto da rivedere il contatto (43’) fra Koopmeiners e Anguissa da cui scaturisce il vantaggio ospite di Kolo Muani. Tutto da rivedere anche il mani Gatti. In altre circostanze non sono mancati i rigori per infrazioni simili e meno evidenti.

Lazio – Fiorentina 1 – 2, Rapuano (Fabbri – Meraviglia).

Pessima la gestione arbitrale che scontenta entrambe le squadre. Espulsi anche gli allenatori: Baroni e Palladino. Al 75’ non espulso il giocatore toscano Pongracic per la manata rifilata Romagnoli nella propria area di rigore a gioco fermo. Non se ne accorge Rapuano e nemmeno interviene il VAR.

Classifica senza errori arbitrali 22 giornata serie A

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 53 Napoli 53 Inter* 50 Inter* 46 -4 Atalanta 46 Atalanta 43 -3 Lazio 39 Lazio 37 -2 Juventus 37 Fiorentina* 35 -1 Fiorentina* 36 Bologna* 34 Bologna* 34 Milan* 32 -2 Milan* 34 Udinese 31 +5 Roma 30 Juventus 30 -7 Genoa 26 Roma 30 Torino 26 Torino 27 +1 Udinese 26 Genoa 25 -1 Como 22 Como 24 +2 Cagliari 21 Cagliari 23 +2 Empoli 21 Empoli 21 Lecce 20 Parma 21 +1 Parma 20 Lecce 20 Verona 20 Venezia 20 +4 Venezia 16 Verona 16 -4 Monza 13 Monza 13

* Una gara in meno.

