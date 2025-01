Manchester United: preso Dorgu, Garnacho verso il Napoli

Lo United chiude per l’esterno del Lecce a 40 milioni. Gli azzurri pronti all’offensiva per l’argentino: proposti 50 milioni più bonus.

Il Napoli vede riaccendersi la pista Garnacho. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Manchester United ha definito l’acquisto di Patrick Dorgu dal Lecce per 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Un’operazione che apre nuovi scenari per il club azzurro. I Red Devils, pressati dalle regole del Fair Play Finanziario (Profit and Sustainability Rules), potrebbero ora essere più propensi ad accettare l’offerta del Napoli per l’attaccante argentino.

La trattativa è in corso su due fronti: con l’entourage del calciatore si discute di un ingaggio da 4 milioni (bonus compresi), quasi il triplo rispetto agli 1,5 più bonus percepiti attualmente a Manchester. Sul fronte club, invece, si lavora per ridurre la distanza tra domanda (60-65 milioni) e offerta (50 milioni più bonus).