SKY – Osimhen, destinazione Londra? C’è l’Arsenal, ma è lontano dalla clausola rescissoria

Gianluca Di Marzio di Sky Sport fa il punto sulle trattative del Napoli e sul futuro di Victor Osimhen che sembra essere a Londra.

Londra sembra essere una destinazione alquanto fattibile per Victor Osimhen. Secondo le ultime indiscrezioni, l’Arsenal emerge come unico contendente per il giocatore, anche se pare che la distanza tra il club londinese e la clausola rescissoria sia ancora notevole.

Gianluca Di Marzio, rinomato esperto di calciomercato di Sky Sport, ha tracciato il quadro delle trattative in casa Napoli. Con l’arrivo imminente di Antonio Conte sulla panchina partenopea, il club si prepara a un’estate movimentata sul fronte degli acquisti e delle cessioni. “Innanzitutto, Antonio Conte firmerà mercoledì”, conferma Di Marzio, alimentando le speranze dei tifosi napoletani per un nuovo inizio sotto la sua guida.

Le voci di mercato circondano anche il reparto difensivo del Napoli, con il nome di Alessandro Buongiorno del Torino che compare in cima alla lista dei desideri. Secondo Di Marzio, il Napoli è al momento l’unica squadra italiana interessata al difensore, mentre il Torino spera di attirare l’attenzione di club stranieri durante gli Europei: “Per la difesa il primo della lista è Alessandro Buongiorno del Torino. In Italia c’è solo il Napoli su Buongiorno. Il Torino spera nella vetrina degli Europei per attirare anche club stranieri”

Ma è il futuro di Osimhen a catalizzare l’attenzione dei media calcistici. “Osimhen presumibilmente lascerà il Napoli”, afferma Di Marzio, alimentando le speculazioni sulla sua prossima destinazione. “Al momento, c’è solo l’Arsenal, anche se è ancora lontano dalla clausola rescissoria”. La situazione è fluida, con il Napoli che valuta alternative come Lukaku e Dovbyk nel caso in cui il trasferimento di Osimhen si concretizzi.

Ma non è tutto: il Napoli sta anche esplorando opzioni per rafforzare il proprio centrocampo, con la possibile partenza di Lindstrom che piace al Lione e l’interesse dello stesso club azzurro per Cambiaghi.