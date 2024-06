Conte e il suo staff pronti a ricostruire il Napoli: il calendario dopo le firme

Antonio Conte e il suo staff hanno già un calendario fitto di impegni per ricostruire il Napoli dopo le firme ufficiali con il club di De Laurentiis.

L’estate del Napoli si preannuncia caldissima con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Dopo le firme ufficiali che sanciranno il matrimonio con il club di Aurelio De Laurentiis, il tecnico salentino e il suo staff hanno già un calendario fitto di impegni per rimettere in piedi la squadra partenopea.

Sopralluoghi a Castel Volturno e nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i prossimi passi di Conte e del suo staff saranno consequenziali. In programma ci sono sopralluoghi al centro sportivo di Castel Volturno, dove il Napoli svolge gli allenamenti quotidiani, e nelle località dei ritiri estivi: Dimaro, sulle Dolomiti, e Castel di Sangro, in Abruzzo. L’obiettivo è quello di preparare al meglio la stagione che verrà.

Lo staff di Conte: Stellini, Gianluca Conte, Coratti e Oriali

Insieme ad Antonio Conte arriveranno a Napoli i suoi fidati collaboratori. Il vice allenatore sarà Cristian Stellini, che ha già lavorato con il tecnico salentino in diverse esperienze. Il ruolo di match analyst sarà ricoperto da Gianluca Conte, fratello di Antonio. La preparazione atletica sarà affidata a Costantino Coratti, altro membro storico dello staff di Conte.

Ma la novità più interessante è rappresentata dall’arrivo di Lele Oriali nel ruolo di club manager. Oriali, icona del calcio italiano e grande appassionato di Ligabue, farà da ponte tra lo spogliatoio e lo staff tecnico, esattamente come faceva all’Inter e in Nazionale con Conte. Un uomo di fiducia per il tecnico e un riferimento per i giocatori.

I tifosi sognano un Napoli competitivo con Conte

I tifosi del Napoli non vedono l’ora di vedere all’opera Antonio Conte e il suo staff. Dopo una stagione deludente, la piazza partenopea sogna un Napoli competitivo, in grado di lottare per traguardi ambiziosi in Italia e in Europa. Con un allenatore vincente come Conte e uno staff di primo livello, il Napoli ha tutte le carte in regola per tornare protagonista.

Non resta che attendere l’ufficialità dell’accordo tra Conte e il Napoli e seguire passo dopo passo il lavoro del nuovo tecnico azzurro. Una cosa è certa: l’estate del Napoli sarà caldissima, dentro e fuori dal campo.