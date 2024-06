Antonio Conte è a un passo dall’ufficializzare il suo matrimonio con il Napoli. Domani il tecnico salentino firmerà un contratto triennale con il presidente Aurelio De Laurentiis negli uffici della Filmauro a Roma. La presentazione ufficiale è prevista per la settimana prossima. Ma Conte è già al lavoro per rinforzare la rosa azzurra in vista della prossima stagione.

“Ti aspetto a Napoli con cinque chili in meno”: la telefonata di Conte a Lukaku

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il grande sogno di mercato di Antonio Conte è Romelu Lukaku. Il tecnico avrebbe già telefonato all’attaccante belga, attualmente di proprietà del Chelsea, per convincerlo a trasferirsi al Napoli. La frase che Conte avrebbe pronunciato durante la chiamata è emblematica: “Ti aspetto a Napoli con cinque chili in meno”.

Il Chelsea valuta Lukaku 40-45 milioni, ma il prezzo potrebbe scendere

Lukaku è legato al Chelsea da una clausola rescissoria di 40-45 milioni di euro. Tuttavia, il Napoli potrebbe trovare un accordo con il club londinese per acquistare il giocatore a un prezzo più basso. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore di ritrovare Conte, che lo ha già allenato con successo all’Inter.

Kvaratskhelia nel mirino del PSG, ma Conte non vuole privarsene

Un altro giocatore che potrebbe essere al centro di trattative di calciomercato è Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano del Napoli sarebbe uno dei profili sondati dal Paris Saint-Germain per sostituire Kylian Mbappé. Tuttavia, Antonio Conte fatica a privarsi di Kvaratskhelia, considerato un elemento fondamentale per il suo nuovo Napoli.

I tifosi sognano un Napoli stellare con Conte e Lukaku

I tifosi del Napoli sognano una squadra stellare per la prossima stagione. L’arrivo di Antonio Conte in panchina e il possibile acquisto di Romelu Lukaku accendono l’entusiasmo della piazza partenopea. Con un allenatore vincente come Conte e un attaccante di livello mondiale come Lukaku, il Napoli potrebbe tornare a lottare per traguardi ambiziosi in Italia e in Europa.

Non resta che attendere l’ufficialità dell’accordo tra Conte e il Napoli e seguire gli sviluppi del calciomercato azzurro. Una cosa è certa: con Antonio Conte alla guida, il Napoli si candida a essere una delle protagoniste della prossima stagione calcistica.