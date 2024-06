Napoli, Conte è un segnale forte di De Laurentiis ai tifosi

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è un messaggio chiaro di Aurelio De Laurentiis ai tifosi: il presidente vuole tornare subito in alto.

La scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare la panchina del Napoli ad Antonio Conte rappresenta un segnale forte per i tifosi azzurri. Il presidente non ha voluto badare a spese pur di assicurarsi un allenatore di primo livello, con l’obiettivo di rilanciare la squadra dopo una stagione deludente.

Un messaggio chiaro alla piazza: basta scommesse, si va sul sicuro

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la decisione di puntare su Conte è un messaggio chiaro di De Laurentiis alla piazza napoletana: “Basta scommesse, si va sul sicuro per tornare subito in alto. Perché il Napoli non può essere la squadra disorganizzata e senza anima che ha vagato per i campi nell’ultimo campionato”.

Conte apprezza la rosa attuale, ma servono interventi mirati

Nonostante il Napoli abbia chiuso l’ultimo campionato con un distacco abissale dall’Inter (41 punti), Conte sembra apprezzare la rosa attuale. Per l’allenatore pugliese non serve una rivoluzione, ma sarà fondamentale intervenire nei ruoli giusti con le pedine adatte per ritornare a lottare per un posto in Champions League.

Lavoro e perfezionismo: le chiavi di Conte per il rilancio

Oltre agli interventi sul mercato, Conte punterà forte sul lavoro quotidiano e sul perfezionismo, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto nella sua carriera da allenatore. La Gazzetta dello Sport sottolinea: “Lavorare sodo. Cosa che ama fare come pochi, perfezionista qual è”.

I tifosi sognano un Napoli competitivo

I tifosi del Napoli accolgono con entusiasmo l’arrivo di Antonio Conte, consapevoli che rappresenta una scelta ambiziosa da parte del presidente De Laurentiis. Dopo una stagione deludente, la piazza partenopea sogna un Napoli competitivo, in grado di lottare per traguardi importanti in Italia e in Europa.

Con Conte in panchina e gli interventi mirati sul mercato, il Napoli si candida a essere una delle protagoniste della prossima Serie A. I tifosi azzurri non vedono l’ora di assistere alla rinascita della loro squadra sotto la guida di un allenatore vincente come Antonio Conte.