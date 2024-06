Conte blinda Anguissa: il centrocampista resta al Napoli nonostante le sirene arabe

Nonostante l’interesse di alcuni club arabi, Antonio Conte ha deciso di puntare su Frank Anguissa per il centrocampo del Napoli della prossima stagione.

NAPOLI. Frank Anguissa, uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli, è finito nel mirino di alcuni club arabi, tra cui l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo allenatore azzurro Antonio Conte ha già deciso il futuro del centrocampista camerunense: Anguissa resterà al Napoli e sarà un punto fermo del centrocampo della prossima stagione.

Conte dice no alle sirene arabe per Anguissa

Nell’ultima stagione, conclusa dal Napoli al decimo posto e senza coppe, Anguissa non è riuscito a ripetere le prestazioni straordinarie dell’annata dello scudetto. Il quotidiano lo descrive come “la controfigura del centrocampista meraviglioso dell’annata scudetto, il gemello bruttino e svampito del giocatore totale che straripava e dominava”. Nonostante il calo di rendimento, Conte crede fortemente nelle qualità del giocatore e nella sua capacità di tornare ai livelli che gli competono.

Lobotka e Folorunsho, gli altri punti fermi del centrocampo di Conte

Insieme ad Anguissa, un altro pilastro del centrocampo del Napoli sarà Stanislav Lobotka. Lo slovacco, definito “il faro” dal Corriere dello Sport, è un giocatore molto apprezzato da Antonio Conte. Dopo l’Europeo, inoltre, il Napoli potrà contare anche su Michael Folorunsho, protagonista della salvezza del Verona e premiato da Spalletti con la convocazione in Nazionale.

Da valutare la posizione di Cajuste

Resta da valutare, invece, la posizione di Jens Cajuste, uno degli acquisti della scorsa estate che non è riuscito a imporsi nella stagione appena conclusa. Nonostante l’impegno indiscutibile del giocatore, il suo rendimento è stato tra i più opachi della rosa azzurra. Sarà compito di Conte valutarne le qualità durante il ritiro estivo e decidere se puntare su di lui per il futuro.

I tifosi sognano un Napoli di nuovo competitivo

I tifosi del Napoli sperano che la fiducia di Antonio Conte in giocatori come Anguissa e Lobotka possa contribuire a rilanciare le ambizioni della squadra dopo una stagione deludente. Con un centrocampo solido e di qualità, il Napoli potrebbe tornare a lottare per traguardi importanti nella prossima stagione. Non resta che attendere l’inizio del ritiro estivo per capire come Conte intenda plasmare il suo nuovo Napoli.