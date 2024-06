Napoli, Conte vuole Vanderson: il brasiliano nel mirino degli azzurri – SKY

Il Napoli mette gli occhi su Vanderson, esterno destro brasiliano del Monaco. Il classe 2001 piace molto ad Antonio Conte per rinforzare la fascia.

Dopo l‘ufficialità dell’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore, il Napoli inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno dei ruoli su cui si rende necessario un intervento è quello dell’esterno destro del nuovo centrocampo a quattro voluto da Conte.

Secondo quanto riferito dalla redazione di SKY Sport, il tecnico salentino avrebbe espresso la sua preferenza per un giocatore tecnico, capace di accentrarsi e di supportare la manovra offensiva. Tra i nomi in cima alla lista degli obiettivi del Napoli ci sarebbe quello di Vanderson, talentuoso esterno brasiliano classe 2001 attualmente in forza al Monaco.

Vanderson, profilo ideale per il gioco di Conte

Vanderson sembra incarnare alla perfezione le caratteristiche ricercate da Antonio Conte per il ruolo di esterno destro nel suo centrocampo. Il brasiliano, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di possedere qualità tecniche e tattiche di alto livello, oltre a una notevole propensione offensiva.

Nella stagione appena conclusa con il Monaco, Vanderson ha collezionato 23 presenze, mettendo a segno 3 gol e fornendo un assist. Numeri che testimoniano la sua capacità di incidere anche in fase realizzativa, una dote molto apprezzata da Conte.

Gli ostacoli nella trattativa: valutazione e ingaggio

Nonostante il forte interesse del Napoli per Vanderson, la trattativa per portare il brasiliano all’ombra del Vesuvio presenta alcuni ostacoli. Il primo riguarda la valutazione del cartellino del giocatore, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante per le casse del club partenopeo.

L’altro nodo da sciogliere è rappresentato dall’ingaggio attualmente percepito da Vanderson al Monaco, considerato molto alto. Il Napoli dovrà trovare un’intesa con il giocatore e il suo entourage per riuscire a convincerlo a vestire la maglia azzurra.

Il Napoli fa sul serio per Vanderson

Nonostante le difficoltà, il Napoli sembra fare sul serio per Vanderson. La volontà di Antonio Conte di avere un esterno destro di qualità per il suo centrocampo potrebbe spingere il club a fare uno sforzo economico per accontentare il nuovo allenatore.

Resta da vedere se il Monaco sarà disposto a trattare la cessione del suo giovane talento e se il Napoli riuscirà a trovare un accordo economico soddisfacente per tutte le parti in causa. Di certo, l’interesse degli azzurri per Vanderson dimostra la volontà di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, in grado di riscattare un’annata deludente e di tornare ai vertici del calcio italiano.