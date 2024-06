De Laurentiis esalta Conte: “È un top coach, con lui parte la rifondazione del Napoli”

Aurelio De Laurentiis commenta l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: “È un leader, con lui si apre un nuovo importante capitolo della nostra storia”.

De Laurentiis presenta Conte: “Orgoglioso di averlo come allenatore del Napoli”

L’annuncio ufficiale è arrivato: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, non ha nascosto la sua grande soddisfazione per la firma del tecnico salentino, definendolo “un top coach, un leader”.

In un’intervista rilasciata dopo l’ufficialità dell’accordo, De Laurentiis ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano”.

“Oggi si apre un nuovo importante capitolo della storia del Napoli”

Per De Laurentiis, l’arrivo di Conte rappresenta un momento di svolta per il club azzurro. “Oggi si apre un nuovo importante capitolo della storia del Napoli”, ha affermato il presidente, che ha fortemente voluto l’ex tecnico di Juventus e Inter sulla panchina partenopea.

Dopo una stagione deludente, conclusasi senza trofei e con un cambio di guida tecnica, il Napoli riparte da un allenatore di caratura internazionale come Antonio Conte per avviare un nuovo ciclo vincente.

Conte firma fino al 2027: domani a Castel Volturno

La fiducia di De Laurentiis in Conte si riflette anche nella durata del contratto sottoscritto dal tecnico salentino: un accordo valido fino al 2027, che lega l’allenatore al Napoli per i prossimi quattro anni.

Le prime parole di Conte: “Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale” .

Secondo quanto trapelato, Conte dovrebbe essere già domani a Castel Volturno per visitare le strutture del club e iniziare a programmare la nuova stagione. L’obiettivo è riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo, sfruttando l’esperienza e la mentalità vincente del nuovo allenatore.

I tifosi sognano in grande con Conte

L’entusiasmo di De Laurentiis per l’arrivo di Conte è condiviso anche dalla tifoseria azzurra, che sogna in grande per il futuro. Con un allenatore del calibro del tecnico salentino, il Napoli si candida a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione, sia in Serie A che nelle coppe europee.

I tifosi sperano che Conte possa riportare lo spirito vincente che ha contraddistinto le sue precedenti esperienze sulle panchine di Juventus e Inter, regalando al Napoli nuovi trofei e soddisfazioni dopo anni di attesa.

Con il pieno sostegno della società e l’entusiasmo della piazza, Antonio Conte è pronto a iniziare la sua avventura alla guida del Napoli. De Laurentiis è convinto di aver fatto la scelta giusta per aprire un nuovo, entusiasmante capitolo della storia del club partenopeo.