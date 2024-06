Conte al Napoli, tutti i possibili rinforzi

Dopo settimane di negoziati, è certo: Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli. Al ritorno dalle vacanze, il coach salentino e il presidente Aurelio De Laurentiis si incontreranno per formalizzare l’accordo: tre anni di contratto a 6 milioni di euro a stagione più bonus. Un ingaggio rilevante, ma meno improbabile rispetto ad altre recenti nomine come quelle di Garcia, Mazzarri e Calzona.

Aspettative e scommesse: Il ritorno del Napoli

L’attesa per l’ufficializzazione dell’unione tra Conte e il Napoli è palpabile tra i tifosi partenopei, soprattutto dopo una stagione deludente che si è conclusa senza la qualificazione in Europa. Conte, desideroso di guidare nuovamente una squadra dopo la sua ultima esperienza con il Tottenham oltre un anno fa, incarna la speranza di riportare il Napoli al vertice del panorama calcistico. Questo fervore si preannuncia anche nelle scommesse live, dove è probabile assistere a notevoli oscillazioni nelle aspettative riguardo alla vittoria dello scudetto per il Napoli.

Possibili rinforzi: il mercato del Napoli

Attualmente, la favorita numero uno rimane l’Inter a 1.45, seguita da Juventus a 3.25 e Milan a 5.25. Tuttavia, i partenopei si sono avvicinati notevolmente e i nomi sul mercato potrebbero ulteriormente ridurre il divario. Considerando che il Napoli ha mantenuto gran parte della squadra che ha vinto lo scudetto e con alcuni rinforzi mirati, il ritorno ai vertici non sembra così improbabile.

Operazioni di mercato: obiettivi e tattiche

Il neo direttore sportivo Manna sembra essere particolarmente attivo sul mercato. Prima di tutto, ci sono due questioni da risolvere: la possibile cessione di Khvicha Kvaratskhelia, ambito dal PSG ma considerato fondamentale per il progetto, e i malumori del capitano Giovanni Di Lorenzo, considerato imprescindibile dal tecnico nonostante le sue richieste di trasferimento. Con Kvaratskhelia e Di Lorenzo, rimarranno sicuramente in azzurro giocatori come Anguissa, Lobotka, Rrahmani, Raspadori, Politano, Meret e Olivera. Saranno effettuate operazioni in tutti i reparti, con il difensore Alessandro Buongiorno del Torino come obiettivo principale per la difesa. Anche Arthur Theate del Rennes e Georgiy Sudakov dello Shakhtar sono sotto osservazione. Per quanto riguarda il centrocampo, i nomi più gettonati al momento sono Manu Koné del Borussia Mönchengladbach, Youssouf Fofana del Monaco e Marco Brescianini del Frosinone. In attacco, molto dipenderà da Osimhen, che ha una clausola di 130 milioni e suscita l’interesse di molti club. Il suo trasferimento potrebbe consentire a Conte di puntare su giocatori come Lukaku, ma ci sono anche alternative come Jorgen Strand Larsen del Celta, Serhou Guirassy dello Stoccarda e Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona.