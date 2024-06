Conte: “Napoli piazza incredibile, faccio una promessa ai tifosi”

Antonio Conte ha firmato il contratto con il Napoli fino al 2027. Il tecnico si dice felice ed emozionato, e promette impegno totale per la crescita della squadra e della società.

L’era Antonio Conte al Napoli è ufficialmente iniziata. Il club partenopeo ha annunciato l’ingaggio del tecnico salentino, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Conte sarà l’uomo chiamato a guidare la rifondazione della squadra azzurra dopo una stagione deludente.

Conte: “Napoli piazza di importanza globale, sono felice ed emozionato”

Subito dopo la firma, Antonio Conte ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da allenatore del Napoli, esprimendo tutta la sua soddisfazione per questa nuova avventura: “Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra”. Parole che testimoniano l’entusiasmo del tecnico per la sfida che lo attende.

“Prometto impegno totale per la crescita della squadra e della società”

Ma Conte non si è limitato a manifestare la sua felicità. Il nuovo allenatore del Napoli ha voluto fare una doppia promessa ai tifosi azzurri: “Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale”. Un messaggio chiaro e deciso, che sottolinea la determinazione di Conte nel riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo.

I tifosi sognano in grande con Conte in panchina

L’annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi azzurri, che sognano in grande e sperano in una stagione da protagonisti. Con un tecnico di tale carisma e personalità al timone, il Napoli si candida ad essere una delle squadre da tenere d’occhio nella prossima Serie A.

Un progetto a lungo termine per ricostruire il Napoli

La durata del contratto firmato da Antonio Conte, che lo legherà al Napoli fino al 2027, testimonia la volontà del club di affidarsi al tecnico salentino per un progetto a lungo termine. Conte avrà il tempo e le risorse per plasmare la squadra secondo le sue idee e per costruire un Napoli competitivo e ambizioso.

Ora che l’ufficialità è arrivata, non resta che attendere le prime mosse di Antonio Conte sul mercato e in campo. I tifosi del Napoli non vedono l’ora di vedere all’opera il loro nuovo condottiero e di vivere una stagione ricca di emozioni e, si spera, di successi. Con Conte in panchina, il futuro del Napoli sembra più luminoso che mai.