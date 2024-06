Napoli, Conte esulta: De Laurentiis gli ha fatto il primo regalo

Antonio Conte inizia col piede giusto la sua avventura al Napoli: Aurelio De Laurentiis lo ha accontentato portando Lele Oriali nello staff azzurro.

NAPOLI. L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi azzurri. Nonostante qualche perplessità riguardo al rapporto tra il tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis, noto per i caratteri forti di entrambi, l’avventura di Conte al Napoli sembra essere partita col piede giusto. Il primo segnale positivo? L’acquisto di Lele Oriali, fortemente voluto dal mister.

Lele Oriali, il primo regalo di De Laurentiis a Conte

Aurelio De Laurentiis ha subito accontentato Antonio Conte, portando al Napoli Lele Oriali in qualità di coordinatore dello staff. Un acquisto importante, che testimonia la volontà del presidente di assecondare le richieste del suo nuovo allenatore. Oriali, infatti, è considerato una figura fondamentale per Conte, sia nella gestione dello spogliatoio che come collante tra giocatori, staff tecnico e società.

Conte e Oriali, un tandem collaudato tra Nazionale e Inter

La stima reciproca tra Antonio Conte e Lele Oriali è nota a tutti. I due sono legati da un’amicizia e da un rapporto professionale che ha dato grandi frutti in passato. Insieme hanno lavorato in Nazionale e poi all’Inter, dove hanno conquistato uno scudetto. La loro intesa e la capacità di fare squadra sono elementi preziosi per il nuovo corso del Napoli.

Un segnale positivo per il futuro del Napoli

L’arrivo di Lele Oriali al Napoli su richiesta di Antonio Conte è un segnale positivo per il futuro del club azzurro. Dimostra che De Laurentiis è disposto ad assecondare le esigenze del suo allenatore e a costruire una squadra di collaboratori affiatata e di alto livello. Certo, nel calcio tutto dipenderà dai risultati, ma le premesse per un’avventura di successo sembrano esserci tutte.

I tifosi sognano in grande con Conte e Oriali

I tifosi del Napoli non vedono l’ora di vedere all’opera la coppia Conte-Oriali. Due personalità forti, due professionisti di grande esperienza che hanno già dimostrato di saper vincere insieme. Con loro al timone, il Napoli si candida ad essere protagonista in Italia e in Europa, con l’obiettivo di riportare entusiasmo e trofei all’ombra del Vesuvio.

L’acquisto di Lele Oriali su richiesta di Antonio Conte è solo il primo tassello di un Napoli che vuole tornare grande. De Laurentiis ha iniziato col piede giusto, accontentando il suo nuovo allenatore. Ora toccherà a Conte dimostrare sul campo di poter riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. I presupposti per un’avventura entusiasmante ci sono tutti, i tifosi azzurri sognano in grande.