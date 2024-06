Conte vuole un grande Napoli, ecco cosa ha chiesto a De Laurentiis – Pedullà

Antonio Conte ha le idee chiare per il suo Napoli. Ecco gli obiettivi di mercato chiesti a De Laurentiis secondo Alfredo Pedullà.

Con l’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli ormai imminente, si inizia già a delineare il futuro della squadra azzurra. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà nel suo editoriale per Sportitalia, l’ex ct avrebbe già individuato i punti fermi della rosa attuale e gli obiettivi di mercato da chiedere al presidente Aurelio De Laurentiis.

Kvaratskhelia, blindatura e adeguamento contrattuale

La prima mossa di Conte sarà quella di blindare Kvaratskhelia, uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli. Pedullà si interroga sul motivo per cui il rinnovo del georgiano sia stato rinviato, nonostante i suoi meriti evidenti. Ora bisognerà recuperare il terreno perduto, adeguando l’ingaggio di Kvaratskhelia (attualmente fermo a 1,5 milioni a stagione) e mettendolo al centro del progetto di Conte, respingendo così le avances del Paris Saint-Germain e di altri club interessati.

Chiesa e Lukaku, i sogni per l’attacco

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Conte avrebbe già espresso la sua preferenza per Federico Chiesa. Nonostante la zona del campo sia già piuttosto affollata nella rosa del Napoli, l’esterno della Juventus sarebbe il profilo ideale per il gioco del tecnico salentino. Ma il vero sogno per l’attacco rimane Romelu Lukaku: con Conte in panchina, pensare al belga diventa quasi inevitabile, considerando il loro passato insieme all’Inter.

Buongiorno per la difesa, Di Lorenzo in bilico

Per quanto riguarda la difesa, Pedullà non ha dubbi: Alessandro Buongiorno del Torino sarebbe il difensore centrale perfetto per il Napoli di Conte, con tutto il rispetto per le altre soluzioni. Più incerta, invece, la posizione di Giovanni Di Lorenzo: se il capitano azzurro non dovesse essere convinto di restare, il Napoli dovrebbe trovare una soluzione senza costringerlo, con la Juventus già in attesa.

De Laurentiis pronto ad accontentare Conte sul mercato

Le richieste di Antonio Conte sul mercato sono chiare, ora spetterà ad Aurelio De Laurentiis e alla dirigenza del Napoli cercare di accontentarlo. Blindare Kvaratskhelia, puntare su Chiesa e Lukaku per l’attacco, rinforzare la difesa con Buongiorno: questi i primi obiettivi del nuovo corso azzurro. Ma siamo solo all’inizio di un’estate che si preannuncia rovente sul fronte del calciomercato.

I tifosi del Napoli sognano in grande con Antonio Conte in panchina e attendono con ansia di vedere come sarà modellata la squadra secondo le idee del tecnico salentino. Una cosa è certa: con Conte al timone e De Laurentiis pronto a supportarlo, il Napoli si prepara a vivere una stagione entusiasmante, tra conferme importanti e colpi di mercato ad effetto.