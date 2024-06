Conte, la richiesta di mercato a Manna e De Laurentiis: Il retroscena durante la cena

Antonio Conte a cena con il Napoli a Roma: il nuovo allenatore azzurro ha presentato le sue richieste di mercato a Manna e De Laurentiis.

Antonio Conte e il Napoli si sono incontrati a cena nella serata di ieri a Roma, in attesa della firma sul contratto e dell’annuncio ufficiale del nuovo allenatore azzurro. Ma il summit non è stato solo un’occasione per definire gli ultimi dettagli dell’accordo: Conte ne ha approfittato per presentare le sue richieste di mercato al direttore sportivo Manna e al presidente De Laurentiis.

Osimhen al centro del mercato: Chelsea e Arsenal interessate

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il mercato estivo del Napoli ruoterà inevitabilmente attorno alla possibile cessione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è nel mirino di diversi club di Premier League, con il Chelsea che si è fatto avanti proponendo Lukaku come contropartita. Il belga, che ha già avuto contatti con Conte, sarebbe un profilo gradito al nuovo allenatore azzurro.

Anche l’Arsenal sarebbe interessato a Osimhen, e secondo i media inglesi avrebbe proposto il difensore ex Bologna Tomiyasu e il centrocampista Smith Rowe come contropartite.

Conte punta su Cambiaghi dell’Empoli per sostituire Lindstrom

Tra le richieste di Conte per rinforzare la rosa del Napoli ci sarebbe anche Cambiaghi dell’Empoli. Il giovane attaccante italiano è visto come il possibile sostituto di Lindstrom, finito nel mirino del Lione. Un profilo giovane e di prospettiva, che ben si sposa con la filosofia del nuovo Napoli di Conte.

Kvaratskhelia e Di Lorenzo, le due conferme chieste da Conte

Ma il mercato del Napoli non sarà fatto solo di nuovi acquisti. Conte avrebbe chiesto espressamente la conferma di due pilastri della squadra azzurra: Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Il talento georgiano è tentato dal Paris Saint Germain, ma il Napoli sta lavorando per trovare un accordo con il suo procuratore Mamuka Jugeli. Per quanto riguarda Di Lorenzo, la strada della diplomazia è ancora lunga, ma trattenerlo è una priorità per Conte.

De Laurentiis pronto ad accontentare Conte sul mercato

La cena di ieri sera è stata l’occasione per Conte di esporre le sue idee di mercato a Manna e De Laurentiis. Il presidente del Napoli sembra intenzionato ad accontentare le richieste del suo nuovo allenatore, consapevole che per costruire una squadra competitiva serviranno acquisti mirati e di qualità.

I tifosi del Napoli attendono con ansia novità sul fronte del calciomercato, ma la sensazione è che con Conte in panchina e una società pronta a supportarlo, il futuro degli azzurri sia in buone mani. Tra conferme importanti e nuovi innesti, il Napoli si prepara a vivere un’estate di grandi emozioni e speranze rinnovate.