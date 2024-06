Lukaku-Napoli, il belga ha fatto una confessione agli amici

Romelu Lukaku potrebbe essere il grande colpo del Napoli per l’attacco. Il belga ha fatto una cionfessione su Antonio Conte.

NAPOLI. Romelu Lukaku potrebbe essere il grande colpo del Napoli per rinforzare l’attacco nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante belga, reduce da un’annata alla Roma, sarebbe uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, nuovo allenatore degli azzurri.

Conte ha già valorizzato Lukaku in passato

Il quotidiano milanese sottolinea come Conte sia l’allenatore che più di tutti ha valorizzato Lukaku in carriera, e questo potrebbe essere un fattore determinante per convincere il belga a scegliere il Napoli. “Lukaku può tornare in Italia perché c’è il Napoli di Conte, che è l’allenatore che più di tutti l’ha valorizzato in carriera”, si legge sul Corriere della Sera.

Napoli, Lukaku il grande obiettivo per l’attacco: Conte lo ha già sentito

A conferma dell’interesse reciproco tra Lukaku e il Napoli, il belga avrebbe confessato ad alcuni ex compagni e amici nella Roma di aver avuto frequenti telefonate con Antonio Conte. Un segnale chiaro delle intenzioni del nuovo allenatore azzurro, che sta pressando l’attaccante per convincerlo a raggiungerlo all’ombra del Vesuvio.

De Laurentiis vuole accontentare Conte con un grande colpo in attacco

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sembra intenzionato ad accontentare le richieste di Antonio Conte sul mercato. Dopo aver già messo nel mirino Alessandro Buongiorno per rinforzare la difesa, il patron azzurro potrebbe regalare al suo nuovo allenatore un grande colpo in attacco, e Romelu Lukaku sembra essere il profilo ideale per caratteristiche tecniche e gradimento del tecnico.

I tifosi sognano un Napoli stellare con Lukaku e Conte

I tifosi del Napoli sognano un attacco stellare con Romelu Lukaku come terminale offensivo e Antonio Conte in panchina. L’intesa tra i due, già dimostrata in passato, potrebbe essere l’arma in più per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. Con un grande colpo come Lukaku, De Laurentiis lancerebbe un segnale forte alle rivali e accenderebbe l’entusiasmo della piazza partenopea.

Non resta che attendere gli sviluppi del calciomercato, ma le frequenti telefonate tra Lukaku e Conte sembrano indicare che qualcosa si sta muovendo sull’asse Roma-Napoli. I tifosi azzurri sperano di poter presto abbracciare il loro nuovo bomber e di vederlo all’opera sotto la guida di un allenatore che ha sempre saputo esaltarne le qualità. Il Napoli sogna in grande e Lukaku potrebbe essere il tassello mancante per un attacco da scudetto.