Conte-Napoli, oggi la firma sul contratto: I dettagli

Antonio Conte firmerà oggi il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2027. Grande attesa per la presentazione ufficiale.

È il giorno della verità per il Napoli e per Antonio Conte. Oggi il tecnico salentino è atteso negli uffici della FilmAuro per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi tre anni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo prevede un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungeranno bonus legati alla qualificazione in Champions League e alla conquista dello scudetto.

Niente clausole o opzioni di uscita: un matrimonio a lungo termine

Il contratto che legherà Antonio Conte al Napoli fino al 2027 non prevede clausole o opzioni di uscita a favore o a sfavore dell’una o dell’altra parte. Un segnale di fiducia reciproca e di volontà di costruire un progetto a lungo termine, con l’obiettivo di riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo.

In attesa del tweet di ADL e della presentazione ufficiale

Mentre si attende il tweet di Aurelio De Laurentiis che sancirà ufficialmente l’inizio dell’era Conte al Napoli, il club sta valutando diverse location per la presentazione ufficiale del nuovo allenatore, prevista per la prossima settimana. Tra le opzioni al vaglio ci sono il Real Teatro di San Carlo, Palazzo Reale e lo Stadio Diego Armando Maradona. Una scelta che sarà effettuata nei prossimi giorni.

Conte torna a Torino, ma presto sarà di nuovo a Napoli con il suo staff

Dopo la firma del contratto, Antonio Conte dovrebbe fare rientro a Torino, a meno di cambi di programma dell’ultimo minuto. Con lui arriveranno i membri del suo staff: il vice allenatore Cristian Stellini, il preparatore atletico Costantino Coratti, il match analyst Gianluca Conte (fratello di Antonio) e il dirigente Lele Oriali, che avrà un ruolo di raccordo tra squadra e società.

I tifosi sognano in grande con Conte alla guida

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha acceso l’entusiasmo della tifoseria azzurra, che sogna un futuro ricco di successi con un allenatore di tale carisma e personalità al comando. La firma sul contratto e la presentazione ufficiale saranno solo i primi passi di un’avventura che promette emozioni e soddisfazioni per il popolo partenopeo.

Non resta che attendere il fatidico tweet di Aurelio De Laurentiis e la presentazione ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Una nuova era sta per iniziare all’ombra del Vesuvio, con il tecnico salentino pronto a riaccendere la passione e l’ambizione di una delle piazze più calde e appassionate d’Italia.