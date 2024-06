Napoli accelera per Hermoso: incontro a Madrid con l’Atletico. Milan sfida gli azzurri per Lukaku

Il Napoli è in pole per Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, incontro programmato nella capitale spagnola. Intanto, il Milan prova a soffiare Lukaku agli azzurri.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è in pole position per l’acquisto di Mario Hermoso, difensore centrale dell’Atletico Madrid. Secondo quanto rivelato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, gli azzurri sarebbero in vantaggio sulla Roma e sulle altre pretendenti per il centrale spagnolo.

Napoli in pole per Hermoso: incontro programmato a Madrid

“Priorità la firma e l’annuncio di Conte. Magari in settimana si lavorerà anche a quello. Posso confermare Napoli avanti sulla Roma e sulle altre e incontro a Madrid in questi giorni tra procuratore e intermediari”, ha scritto Accomando sul suo profilo X.

Un incontro tra il procuratore di Hermoso e gli intermediari del Napoli sarebbe già stato programmato nella capitale spagnola, segno della volontà del club partenopeo di accelerare per il difensore dell’Atletico Madrid.

Milan sfida il Napoli per Lukaku: rossoneri pronti al prestito

Intanto, sul fronte Romelu Lukaku, il Milan sembra pronto a sfidare il Napoli per l’attaccante belga. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, i rossoneri avrebbero già sondato il terreno con il Chelsea la scorsa estate per un prestito del giocatore.

“Lukaku ha sentito Conte, ci sarebbe una disponibilità massima ma quello che possiamo dirvi sul belga è che ci sta pensando anche il Milan. I rossoneri già lo scorso anno si erano informati con il Chelsea per un prestito. I rapporti tra i due club sono ottimali, il Milan lo vorrebbe solo in prestito mentre il Chelsea solo in definitivo”, ha dichiarato Di Marzio.

La formula dell’operazione potrebbe essere un ostacolo, con il Milan interessato a un prestito e il Chelsea che preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Tuttavia, i buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire una trattativa.

Conte e Lukaku si sono sentiti: disponibilità massima del belga

Sempre secondo Di Marzio, ci sarebbe già stato un contatto telefonico tra Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, e Romelu Lukaku. L’attaccante belga avrebbe espresso la sua massima disponibilità a ritrovare il tecnico che lo ha già allenato all’Inter, ma la concorrenza del Milan complica i piani degli azzurri.

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo, con la trattativa per Mario Hermoso che sembra essere in fase avanzata e la sfida al Milan per Romelu Lukaku che si preannuncia appassionante. I tifosi azzurri sognano una squadra competitiva per la prossima stagione, con Conte in panchina e rinforzi di qualità per puntare ai massimi traguardi in Italia e in Europa.