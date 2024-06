Antonio Conte a cena con De Laurentiis: due ore di summit e primi obiettivi di mercato -VIDEO

Antonio Conte è atterrato a Roma per incontrare Aurelio De Laurentiis e firmare con il Napoli. Primo summit di due ore alla Filmauro, si parla già di Buongiorno e Lukaku.

Antonio Conte sbarca a Roma: primo incontro con De Laurentiis alla Filmauro

L’avventura di Antonio Conte al Napoli è ufficialmente iniziata. L’ex allenatore di Juventus e Inter è atterrato nel pomeriggio di martedì 4 giugno a Roma, dove ha incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis e il responsabile dell’area sportiva Giovanni Manna presso la sede della Filmauro. Il summit, durato circa due ore, segna l’inizio di una nuova era per il club partenopeo.

Mercoledì 5 giugno la firma sul contratto fino al 2027

Rispettate le tempistiche previste, si avvicina il momento della firma che legherà ufficialmente Antonio Conte al Napoli. Nella giornata di mercoledì 5 giugno, il tecnico salentino apporrà la sua firma su un contratto che lo vedrà alla guida degli azzurri fino al 2027. Grande entusiasmo tra le parti per un accordo che promette di riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano.

De Laurentiis e Conte a cena insieme dopo il summit

Dopo l’incontro alla Filmauro, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si sono ritrovati a cena insieme, accompagnati da alcuni dirigenti del club come Chiavelli e dal fratello del tecnico, Daniele. Presenti anche Giovanni Manna, che avrà un ruolo chiave nel progetto Napoli di Conte. In attesa della firma e dell’annuncio ufficiale, previsti per domani, le basi per una proficua collaborazione sembrano già essere state gettate.

Primi obiettivi di mercato: Buongiorno e Lukaku nel mirino

Secondo quanto riferito da SKY Sport, durante l’incontro si è parlato anche dei primi obiettivi di mercato per rinforzare la rosa del Napoli. Antonio Conte avrebbe già dato le prime direttive, indicando in Alessandro Buongiorno e Romelu Lukaku i profili ideali per il suo progetto tecnico. Il difensore del Torino e l’attaccante belga, che Conte ha già allenato all’Inter, sarebbero i primi nomi sulla lista del nuovo allenatore azzurro.

Conte ha già contattato Lukaku

Sempre secondo SKY Sport, ci sarebbe già stato un primo contatto tra Antonio Conte e Romelu Lukaku. Il tecnico salentino avrebbe sondato la disponibilità dell’attaccante belga a ritrovarlo a Napoli, dopo l’esperienza condivisa all’Inter. Un segnale chiaro delle ambizioni del nuovo corso azzurro, che punta a costruire una squadra competitiva per lottare su tutti i fronti.

Con il primo summit tra De Laurentiis e Conte andato in archivio, il Napoli si prepara ad abbracciare ufficialmente il suo nuovo condottiero. I tifosi sognano in grande e sperano che l’era Conte porti successi e soddisfazioni dopo anni di delusioni. Il mercato sarà fondamentale per costruire una rosa all’altezza delle aspettative, ma le premesse per un futuro entusiasmante sembrano esserci tutte.