Conte e la dedica speciale a due tifosi del Napoli: “Forza Napoli!”

Antonio Conte, prima di volare a Roma per firmare con il Napoli, all’aeroporto di Torino ha fatto una dedica speciale a due tifosi azzurri.

La Conte-mania è ormai esplosa tra i tifosi del Napoli, in attesa dell’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore della squadra azzurra. Mentre il tecnico salentino è sbarcato a Roma per incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna, un simpatico siparietto all’aeroporto di Caselle, a Torino, ha scaldato ulteriormente i cuori dei sostenitori partenopei.

L’incontro con la tifosa e l’autografo con dedica

Prima di imbarcarsi sul volo che lo avrebbe portato nella capitale, Antonio Conte ha incontrato una tifosa del Napoli nella saletta vip dell’aeroporto di Torino. L’allenatore si è prestato volentieri a una foto ricordo, ma ciò che ha incuriosito maggiormente è stato l’autografo con dedica a Lorenzo e Francesco, due tifosi azzurri. Sopra la firma di Conte, infatti, campeggiava la scritta “Forza Napoli!“, vergata di suo pugno.

Conte è atterrato a Roma: domani la firma sul contratto triennale

Come confermato anche da Sky Sport, Antonio Conte è atterrato a Roma Fiumicino alle ore 16.58, pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Napoli. Nella giornata di domani, mercoledì 5 giugno, il tecnico salentino firmerà un contratto triennale con il club di Aurelio De Laurentiis, per poi essere annunciato tramite X dal presidente in persona.

I dettagli dell’incontro con De Laurentiis e Manna

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte incontrerà De Laurentiis e Manna per definire gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale. L’ex allenatore del Chelsea, dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza, è tornato a Torino domenica prima di ripartire alla volta di Roma, direzione Filmauro e SSC Napoli.

I tifosi non vedono l’ora di abbracciare Conte

La dedica speciale di Antonio Conte ai tifosi del Napoli ha scaldato ulteriormente l’entusiasmo della piazza partenopea, che non vede l’ora di abbracciare il suo nuovo condottiero. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma ormai sembra essere solo una formalità: tra poche ore, Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli, pronto a riportare la squadra azzurra ai vertici del calcio italiano.

Con la Conte-mania che impazza e la passione dei tifosi alle stelle, il Napoli si prepara ad aprire un nuovo entusiasmante capitolo della sua storia. La dedica speciale di Conte è solo il preludio di un’avventura che promette emozioni e successi per il popolo azzurro.