Antonio Conte è a Roma: cena con De Laurentiis, domani la firma con il Napoli

Antonio Conte è atterrato a Roma per iniziare ufficialmente la sua avventura come nuovo allenatore del Napoli. Cena con De Laurentiis e firma attesa domani.

È un giorno storico per il Napoli e per i suoi tifosi: Antonio Conte è atterrato a Roma per iniziare ufficialmente la sua avventura come nuovo allenatore della squadra partenopea. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico leccese è arrivato nella capitale con un volo proveniente da Torino, atterrato alle ore 16.58 a Fiumicino.

Conte negli uffici della Filmauro: cena con De Laurentiis e Manna

Subito dopo l’atterraggio, Conte si è diretto negli uffici della Filmauro a Piazza Venezia, dove ad attenderlo c’erano il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. I tre ceneranno insieme questa sera, per poi procedere domani con la firma del contratto che Conte ha già accettato tramite pec nei giorni scorsi.

L’annuncio atteso per domani: una formalità

Sebbene l’annuncio ufficiale sia previsto per domani, si tratta ormai solo di una formalità. Conte firmerà un contratto di tre anni con il Napoli, legandosi così al club partenopeo fino al 2027. L’incontro con la proprietà del Napoli segna l’inizio di una nuova era per la squadra azzurra, che riparte da un allenatore di grande carisma e personalità dopo una stagione deludente.

Conte, il profilo giusto per riaccendere l’entusiasmo a Napoli

L’arrivo di Antonio Conte rappresenta un momento di festa per la città di Napoli e per i suoi tifosi. Il tecnico leccese, reduce dalla sua ultima esperienza al Tottenham, è considerato il profilo ideale per riaccendere l’entusiasmo della piazza e riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano. Con la sua grinta, la sua esperienza e la sua mentalità vincente, Conte si prepara a scrivere una nuova pagina della storia del club partenopeo.

Non resta che attendere l’ufficialità dell’accordo tra Antonio Conte e il Napoli, ma le premesse per un futuro entusiasmante sembrano esserci tutte. I tifosi azzurri sognano in grande e sperano che l’era Conte porti successi e soddisfazioni dopo anni di delusioni. Il Napoli riparte da un allenatore di caratura internazionale, pronto a riaccendere la passione di una delle piazze più calde e appassionate d’Italia.