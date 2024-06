Chirico: “Conte respinto da Juventus e Milan, ha scelto Napoli con riserva”

Il giornalista Marcello Chirico si è soffermato sull’approdo ormai imminente di Antonio Conte al Napoli svelando alcuni retroscena.

Nella puntata più recente di Controcalcio, condotta da Er Faina su Twitch, l’attenzione si è focalizzata sull’annuncio dell’arrivo di Antonio Conte al Napoli, suscitando un vivace dibattito tra gli ospiti della trasmissione.

Il giornalista sportivo Marcello Chirico, noto per la sua fede bianconera, ha espresso opinioni sorprendenti sul trasferimento di Conte. Quando En3rix ha sollevato la questione: “Caro Chirico, lei diceva Conte al Napoli è impossibile. Chieda scusa”, Chirico ha risposto: “In realtà, io dicevo che Conte non sarebbe andato al Milan. La verità è che Conte ha provato in tutti i modi a farsi riprendere dalla Juventus e non ci è riuscito”.

La discussione si è concentrata sulle mancate opportunità di Conte presso Juventus e Milan. Secondo Chirico, l’allenatore ha tentato anche di negoziare con il Milan, ma senza ottenere il risultato sperato. “Ha provato anche ad andare al Milan ma non l’hanno considerato. Pur di non stare fermo, ha accettato il Napoli. Firma solo per i no di Juventus e Milan. Per questo ho dubbi su Conte al Napoli perché lui non è mai stato convinto del tutto. Il Milan non voleva Conte”.

Chirico ha sollevato dubbi sull’impegno totale di Conte nei confronti del Napoli, sostenendo che l’allenatore non fosse completamente convinto della sua scelta. “Il Milan non voleva Conte”, ha ribadito Chirico, suggerendo che se il Milan avesse voluto davvero Conte, avrebbe chiuso l’affare in un batter d’occhio. “Lui avrebbe preferito di gran lunga i rossoneri al Napoli”, ha concluso En3rix, concordando con le argomentazioni di Chirico.

