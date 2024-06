Napoli, ecco la decisione di Conte: il raduno a Castel Volturno previsto per il 7 luglio

Antonio Conte fissa il raduno a Castel Volturno: il Napoli si prepara alla nuova stagione: i prossimi appuntamenti.

Antonio Conte, l’allenatore tanto atteso, sembra aver già tracciato il percorso per la sua avventura partenopea. Mentre il mondo del calcio tiene il fiato sospeso in attesa dell’annuncio ufficiale della sua nomina, Conte non perde tempo e si prepara per i prossimi impegni.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Conte sarà a Roma oggi per mettere la firma sul contratto, ufficializzando così la sua nuova posizione. Il sopralluogo al centro sportivo di Castel Volturno è previsto per giovedì, subito dopo l’annuncio. Si tratta di un momento cruciale, poiché sarà la prima volta che Conte potrà vedere da vicino l’ambiente in cui lavorerà e iniziare a pianificare la preparazione della squadra.

La notizia più interessante, però, riguarda il raduno estivo. Secondo quanto trapelato dalle fonti, Conte avrebbe fissato la data del 7 luglio per il raduno ufficiale della squadra a Castel Volturno. Questo significa che tra meno di un mese i giocatori del Napoli si riuniranno per la prima volta sotto la guida del nuovo allenatore, per iniziare a prepararsi al ritiro estivo.

Ma non finisce qui: il trasferimento a Dimaro è già stato pianificato. Dopo il raduno a Castel Volturno, la squadra partirà per le Dolomiti per il ritiro pre-stagionale, che inizierà solo tre giorni dopo il raduno. È un calendario serrato, ma Conte sembra determinato a mettere in moto la sua macchina da guerra il prima possibile.

Conte non sarà da solo in questa nuova avventura: con lui arriverà uno staff di fiducia, tra cui il vice Cristian Stellini, il match analyst Gianluca Conte (fratello dell’allenatore), il preparatore atletico Costantino Coratti e il club manager Lele Oriali. Ecco quanto riferito dal Corriere dello Sport:

“I prossimi passi di Conte al Napoli dopo la firma, prevista domani a Roma, saranno consequenziali: un sopralluogo al centro sportivo di Castel Volturno, uno sulle Dolomiti tra le pieghe del ritiro di Dimaro e un altro in Abruzzo per sfogliare le pagine bianche da riempire a Castel di Sangro. Lo staff del nuovo allenatore sta già preparando tutto: insieme con lui arriveranno il vice Cristian Stellini; il match analyst Gianluca Conte (tra l’altro fratello del tecnico); il preparatore atletico Costantino Coratti; il club manager Lele Oriali”.