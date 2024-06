Simeone cerca un nuovo inizio: Conte pronto a trattenerlo, ma il giocatore vuole più spazio

Antonio Conte e il Napoli vogliono trattenere Giovanni Simeone, ma l’attaccante è desideroso di trovare maggior minutaggio e spazio.

La prossima stagione del Napoli si preannuncia ricca di cambiamenti e decisioni cruciali. Fabrizio Romano, autorevole esperto di calciomercato, ha rivelato sui suoi canali social che l’attaccante argentino Giovanni Simeone desidera trasferirsi in un’altra squadra per ottenere un posto da titolare. Nonostante Antonio Conte sarebbe ben disposto a tenerlo, il giocatore sembra deciso a cercare nuove opportunità.

“Simeone è da tenere d’occhio nelle prossime settimane,” ha dichiarato Romano. “I club di Inghilterra e Spagna si informeranno sulla sua situazione al Napoli”. Questa notizia accende i riflettori su un mercato che si preannuncia molto movimentato per l’attaccante argentino, che cerca maggior minutaggio e una posizione da titolare, condizioni che al Napoli potrebbero non essere garantite.

Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, considera Simeone una pedina importante per il suo progetto, ma è consapevole del desiderio del giocatore di trovare maggior spazio in campo. “Il Napoli e Conte sarebbero aperti a tenerlo, ma Simeone è desideroso di una nuova soluzione per trovare spazio come titolare”, ha aggiunto Romano.

La situazione di Simeone è resa ancora più complessa dalla potenziale cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano, considerato uno dei pezzi pregiati del Napoli, non ha ancora ricevuto offerte soddisfacenti per il presidente Aurelio De Laurentiis. La sua permanenza o partenza influenzerà notevolmente le scelte di Conte e del club in sede di mercato.

Nel frattempo, i tifosi del Napoli attendono con ansia ulteriori sviluppi. La prossima stagione sarà fondamentale per il club partenopeo, che dovrà puntare su un gruppo determinato e voglioso di riscatto. La permanenza o meno di Simeone rappresenterà una delle tante tessere di un mosaico ancora tutto da comporre.