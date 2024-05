Osimhen pubblica un Video da Addio al Napoli

Victor Osimhen ha pubblicato un video con tutti i suoi 17 gol al Napoli, alimentando voci su un possibile addio al club azzurro e l’interesse del PSG.

NAPOLI. Victor Osimhen si è reso protagonista di un gesto social che ha acceso il dibattito attorno al suo futuro. Il bomber nigeriano ha pubblicato su Instagram un video che raccoglie tutti i 17 gol realizzati con la maglia del Napoli nell’ultima stagione tra Serie A e Champions League. Una compilation di prodezze mozzafiato, capace di far sognare i tifosi ma che molti hanno interpretato come un possibile segnale di addio al club azzurro.

Il Video Virale di Osimhen

La clip, realizzata dal noto profilo TIGGZVideo specializzato in raccolte di reti per i top player, non è stata accompagnata da alcun commento da parte di Osimhen. Un dettaglio che non è passato inosservato ai tifosi, che hanno iniziato a tempestare il post di messaggi come “Non ti dimenticheremo mai” e “Una leggenda del club”, quasi a presagire un imminente trasferimento.

Osimhen ha voluto semplicemente ringraziare e fare pubblicità al lavoro di TIGGZVideo, ma il tempismo della pubblicazione, unito alle voci di mercato che lo vedono sempre più lontano da Napoli, ha inevitabilmente alimentato i sospetti di un possibile addio.

Il PSG su Osimhen, De Laurentiis Attende l’Offerta Giusta

Secondo le ultime indiscrezioni, il Paris Saint Germain sarebbe in pole position per assicurarsi le prestazioni del bomber nigeriano. Aurelio De Laurentiis, attende l’offerta giusta prima di dare il via libera alla cessione.

Nonostante le voci insistenti, Osimhen non ha ancora salutato i tifosi azzurri con un vero e proprio messaggio d’addio. Un legame forte, quello con Napoli, che probabilmente il bomber vorrà onorare fino all’ultimo istante, prima di un eventuale trasferimento.

Nel frattempo, il video pubblicato da Osimhen continua a fare il giro del web, dividendo i tifosi tra chi lo interpreta come un segnale di addio e chi invece spera di poter ancora ammirare le prodezze del nigeriano con la maglia azzurra nella prossima stagione. Un’attesa che si preannuncia rovente, tra il campo e il calciomercato.