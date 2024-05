Napoli, Conte vuole Buongiorno. Spunta una telefonata

Il Napoli punta al colpo Alessandro Buongiorno del Torino.Trattative avviate. Conte spinge per il trasferimento.

Il Napoli campione d’Italia vuole rafforzare ulteriormente la propria difesa in vista della prossima stagione. Nel mirino dei partenopei è finito Alessandro Buongiorno, solido difensore centrale del Torino.

Trattativa Avviata per Buongiorno

Secondo il noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Napoli ha avviato i contatti per provare a ingaggiare il 24enne italiano. L’incontro di questa settimana tra Giovanni Manna, talent scout azzurro, e gli agenti del giocatore è stato positivo.

Conte Spinge per il Trasferimento

A spingere per il trasferimento di Buongiorno al Napoli c’è anche Antonio Conte. L’ex CT della Nazionale sta cercando di convincere il difensore ad accettare la corte dei campioni d’Italia.

Contratto Ricco Fino al 2029

Per portare Buongiorno all’ombra del Vesuvio, il Napoli sarebbe pronto ad offrirgli un ricco contratto fino al 2029 da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Nei prossimi giorni è atteso l’affondo decisivo da parte del club partenopeo.

Buongiorno, Profilo Ideale per il Napoli

Con l’addio di Koulibaly nella scorsa sessione di mercato, il Napoli ha bisogno di un nuovo leader in difesa. Buongiorno, forte fisicamente e abile a impostare l’azione, sembrerebbe il profilo perfetto per rinforzare il reparto arretrato azzurro.

Le sue doti di temperamento e leadership, unite a quelle tecniche, lo renderebbero un valore aggiunto per il Napoli. Sotto la guida di Spalletti, potrebbe compiere un salto di qualità importante.

In conclusione, l’acquisto di Alessandro Buongiorno rappresenterebbe un grande colpo per il Napoli campione d’Italia. Rinforzare la difesa con un elemento di spessore è la priorità del club partenopeo in questa sessione di calciomercato.