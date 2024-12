Napoli, spunta un retroscena dopo Genoa: Conte non fa sconti

Il tecnico del Napoli ha trascorso una domenica di relax nel capoluogo piemontese dopo il successo tempestoso di Marassi. Domani la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno.

Antonio Conte si è concesso una parentesi familiare a Torino dopo la vittoria combattuta contro il Genoa. L’allenatore degli azzurri, nonostante l’irritazione per l’andamento del secondo tempo a Marassi, ha celebrato il successo con un pranzo a base di pesce insieme ai suoi cari, immortalando il momento con una foto pubblicata su Instagram che lo ritrae sorridente accanto alla moglie Elisabetta, alla figlia Vittoria e al fratello Daniele.

La squadra riprenderà gli allenamenti domani al centro sportivo di Castel Volturno dopo due giorni di riposo. In vista della sfida contro il Venezia, in programma domenica al Maradona, il gruppo beneficerà anche del giorno di Natale libero, premio concesso da Conte dopo la vittoria di Marassi. *Una decisione non scontata – *fanno sapere fonti vicine al club – dato che in caso di mancato successo era stata ventilata l’ipotesi di una sessione natalizia.

Conte non fa sconti a mister Napoli. E la risposta è immediata: ha chiesto ritmo, applicazione, attenzione e intensità per 95 minuti (testuale) e l’impressione netta è che li otterrà esattamente com’era accaduto dal Bologna in poi.

I numeri sorridono agli azzurri, ora saldi al secondo posto in classifica con dodici vittorie in diciassette giornate. Particolarmente significativo il rendimento in trasferta: il Napoli ha inanellato tre successi esterni consecutivi, impresa che non riusciva dal periodo settembre-novembre 2023. La striscia di otto trasferte senza sconfitte, inoltre, eguaglia il record dell’era scudetto (maggio-novembre 2023).

Sul fronte formazione, il rientro di Kvaratskhelia dopo il problema al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, unito all’esplosione di Neres, apre un triplo ballottaggio con Politano per i due posti nel tridente con Lukaku. Ancora assente Buongiorno per l’infortunio alla schiena, probabile la conferma di Juan Jesus al fianco di Rrahmani in difesa centrale.