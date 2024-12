“Lo scudetto è possibile! Spalletti esalta il Napoli di Conte”

L’ex tecnico azzurro esalta la squadra di Conte: “Si vede un’identità precisa. E che ambiente fantastico”

L’amore di Luciano Spalletti per il Napoli non è mai svanito. Intervenuto a La Domenica Sportiva, l’ex tecnico azzurro ha esaltato il momento della squadra partenopea.

“Il Napoli è di nuovo sulla strada per andare fino in fondo e lottare per lo scudetto”, ha dichiarato con convinzione l’attuale CT della Nazionale. “Sta facendo un grande campionato, si vede un’identità di squadra ben precisa. Sono forti, hanno un allenatore forte e soprattutto un ambiente fortissimo”.

Parole al miele anche per Lobotka, uno dei pilastri del suo Napoli scudettato: “È uno di quelli che ha determinato molto: chi gioca in quel ruolo deve essere il faro della squadra, e lui lo è”.

L’allenatore toscano ha poi spiegato la sua visione di gioco, partendo dal centrocampo: “Ho chiamato molti centrocampisti perché sono loro a creare una squadra forte. Stanno nel mezzo del gioco, sono sempre in sintonia con ciò che hanno intorno, sempre pronti ad aiutare”. Sulla Germania: “È una squadra tosta, ma noi vogliamo portare a casa queste partite”.

Nel confronto tra Messi e Ronaldo, Spalletti non ha dubbi: l’argentino è il più difficile da marcare. Su Federico Chiesa, invece, un’analisi approfondita: “Sa superare l’ostacolo da solo, crea vantaggi per la squadra. Ma deve giocare con più continuità. Dobbiamo migliorare nell’impatto fisico, lo abbiamo visto contro la Francia”.

Il CT è tornato poi sulla vittoria di Parigi, raccontando un retroscena: “Dopo il gol subito ho temuto di non aver corretto gli errori visti con la Svizzera. Ma gli allenamenti mi avevano già dato segnali positivi”.