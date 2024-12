Spinazzola, solo 267 minuti in azzurro: vuole l’addio a gennaio

L’esterno chiede la cessione dopo appena sei mesi: il Napoli ha già individuato il sostituto

Un’altra avventura lampo in maglia azzurra sta per concludersi. econdo quanto riportato da TuttoSport, Leonardo Spinazzola ha già comunicato a De Laurentiis e Manna la sua volontà di lasciare il Napoli dopo soli sei mesi. Un addio che non sorprende, visti i numeri: appena 267 minuti in campionato, spalmati in 10 presenze, con un assist all’attivo.

Una situazione che rischia di indebolire la rosa di Conte proprio nel momento cruciale della stagione. Il club azzurro, però, non si è fatto trovare impreparato: sul tavolo c’è già l’ipotesi di uno scambio con Biraghi della Fiorentina, profilo gradito al tecnico per esperienza e conoscenza del campionato.

L’alternativa porta al Torino, con i granata pronti ad offrire a Spinazzola quello spazio che cerca per tornare in Nazionale. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per definire il futuro dell’esterno e consentire al Napoli di individuare il rinforzo giusto per puntare alla Champions.