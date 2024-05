SKY: Conte già al Lavoro per il Napoli: Attesa per il Tweet di De laurentiis

Antonio Conte si sente già l’allenatore del Napoli. Ha accettato un ingaggio leggermente inferiore e sta lavorando con Manna per rigenerare la rosa.

Antonio Conte è ormai ad un passo dall’ufficialità come nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il tecnico leccese si sente già parte del progetto azzurro e sta lavorando alacremente insieme al direttore sportivo Giovanni Manna.

Conte già al Lavoro per il Napoli

La prima novità rivelata da Di Marzio riguarda l’ingaggio di Conte: “Ha accettato anche una cifra un po’ più bassa”. Un segnale importante della volontà del tecnico di mettersi a disposizione del club partenopeo, nonostante le sue richieste economiche solitamente molto elevate.

Ricostruire Rispettando il Bilancio

Conte avrebbe compreso la necessità di operare in modo oculato sul mercato, tenendo conto delle esigenze di bilancio del Napoli: “Ha capito che deve ricostruire e fare i conti col bilancio, che deve essere necessariamente in ordine”.

Lavoro già in Corso con Manna

Ma l’ex allenatore dell’Inter non ha perso tempo e, secondo Di Marzio, starebbe già lavorando con Manna sul mercato: “Lavora già con il direttore sportivo Giovanni Manna sul mercato”. Un segnale inequivocabile dell’imminente ufficialità dell’accordo.

Rigenerare gli Elementi Esistenti

Oltre al mercato, Conte avrebbe intenzione di puntare sulla rigenerazione di alcuni elementi della rosa attuale che hanno fatto fatica quest’anno: “Ha intenzione anche di rigenerare diversi elementi che quest’anno hanno fatto fatica”.

Manca Solo l’Ufficialità

Nonostante il lavoro sia già iniziato, manca solo l’annuncio ufficiale da parte del presidente De Laurentiis: “Non so però quando arriverà il tweet del presidente De Laurentiis, se domani, sabato o lunedì. Ma manca solo l’ufficialità per Conte al Napoli”.

In conclusione, Antonio Conte sembra aver abbracciato pienamente il progetto Napoli, accettando un ingaggio leggermente inferiore alle sue richieste abituali e mettendosi già al lavoro con Manna per ricostruire la rosa nel rispetto del bilancio. L’ufficialità, attesa a breve con il tweet di De Laurentiis, sancirà l’inizio di una nuova era per il club partenopeo, con Conte pronto a rigenerare gli elementi esistenti e a operare sul mercato per riportare il Napoli ai vertici.