Conte-Napoli: Manna vero protagonista nella Trattativa

Il nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sta svolgendo un ruolo chiave nella trattativa per portare Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Il Napoli sta gettando le basi per la prossima stagione, e il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna sembra destinato a essere uno dei protagonisti principali nell’operazione che dovrebbe portare Antonio Conte sulla panchina azzurra. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il giovane dirigente non sta avendo un ruolo marginale nella trattativa con l’ex allenatore dell’Inter.

Manna, Uomo Chiave nelle Strategie di De Laurentiis

Nonostante sia stato ufficializzato solo ieri, Manna era già operativo da tempo per conto del Napoli, a differenza di quanto accaduto la scorsa stagione con Cristiano Giuntoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto anticipare i tempi, consapevole dell’importanza di avere una società organizzata fin dai primi passi del nuovo corso.

Manna, appena 36enne, è stato prelevato dalla Juventus e opererà in stretto contatto con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, aspettando il rientro dalle vacanze di De Laurentiis per dare il via alle operazioni di mercato.

Condivisione di Onori e Oneri nella Scelta di Conte

Secondo La Repubblica, Manna “sta avendo un compito tutt’altro che secondario nella trattativa per l’ingaggio di Conte e condividerà di conseguenza gli onori e gli oneri della scelta con De Laurentiis e Chiavelli”. Una responsabilità importante per il giovane direttore sportivo, chiamato a fare squadra con la dirigenza per riportare il Napoli ai vertici.

Un Nuovo Modello di Gestione per il Napoli

La scorsa stagione, il modello di gestione “monocratico” imposto da De Laurentiis si è rivelato un clamoroso fallimento. Per questo motivo, il Napoli è chiamato a ripartire con il piede giusto, adottando un approccio più corale nelle scelte tecniche e di mercato.

L’ingaggio di Manna e il suo coinvolgimento diretto nella trattativa per Conte sembrano andare in questa direzione, con De Laurentiis che ha compreso l’importanza di avere una struttura organizzata e coesa per affrontare il mercato “più pirotecnico e complesso degli ultimi anni”.

Mentre l’attesa per l’annuncio di Conte si fa sempre più calda, dietro le quinte il Napoli sta già lavorando per costruire le basi del nuovo progetto. E Giovanni Manna, il giovane direttore sportivo appena arrivato, sembra destinato a essere uno dei protagonisti principali di questa nuova era azzurra.