L’attesa è finita: domani Antonio Conte diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il tecnico pugliese apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà al club partenopeo per i prossimi tre anni. L’evento si terrà a Roma, nella sede della Filmauro, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis.

I dettagli dell’accordo triennale

Il quotidiano sportivo ha svelato tutti i dettagli dell’accordo tra Conte e il Napoli. Il contratto avrà una durata di tre anni, senza clausole o opzioni di uscita anticipata a favore o a discapito dell’una o dell’altra parte. L’ingaggio del tecnico sarà di 6 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungeranno bonus legati al raggiungimento di obiettivi come la qualificazione in Champions League e la conquista dello scudetto.

Fumata bianca attesa sui social

I tifosi del Napoli attendono con ansia l’annuncio ufficiale, che arriverà molto probabilmente attraverso i canali social del club. Il presidente De Laurentiis è solito comunicare le notizie più importanti attraverso il suo account Twitter (ora X), e per i sostenitori azzurri il suo tweet avrà il sapore di una vera e propria fumata bianca.

Conte pronto a rilanciare le ambizioni del Napoli

L’arrivo di un allenatore del calibro di Antonio Conte rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del Napoli per il futuro. Il tecnico pugliese, che vanta un palmares di tutto rispetto, avrà il compito di riportare il club partenopeo ai vertici del calcio italiano ed europeo. Con la sua esperienza e la sua mentalità vincente, Conte potrebbe essere l’uomo giusto per riaccendere l’entusiasmo della piazza napoletana dopo alcune stagioni al di sotto delle aspettative.

Non resta che attendere l’ufficialità dell’accordo, ma ormai sembra davvero tutto pronto per il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Domani sarà una giornata storica per il club partenopeo, che si appresta ad aprire un nuovo entusiasmante capitolo della sua storia.