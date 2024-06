Sportitalia: “Napoli su Buongiorno, De Laurentiis pronto a 4-5 acquisti”

Alfredo Pedullà rivela l’interesse del Napoli per Alessandro Buongiorno e anticipa la strategia di mercato del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli è pronto a scatenarsi sul calciomercato per accontentare il nuovo allenatore Antonio Conte. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, il primo nome sulla lista degli obiettivi azzurri è quello di Alessandro Buongiorno, difensore centrale attualmente in forza al Torino.

De Laurentiis pronto a un sacrificio per accontentare Conte

Nonostante la valutazione elevata del giocatore, che si aggira intorno ai 40-45 milioni di euro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sembra disposto a fare un sacrificio pur di assicurare a Conte il rinforzo desiderato. Pedullà ha infatti dichiarato: “Il Napoli sarebbe disposto anche a un sacrificio pur di acquistarlo. Si tratta del classico profilo da Antonio Conte.”

Contatti già avviati con l’entourage di Buongiorno

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, avrebbe già avviato i contatti con l’entourage di Buongiorno per sondare il terreno in vista di una possibile trattativa. Il Torino, dal canto suo, è consapevole dell’interesse azzurro e attende eventuali sviluppi. Non è escluso che il Napoli possa inserire una contropartita tecnica nell’affare per abbassare la parte cash.

De Laurentiis punta a 4-5 acquisti mirati

Alfredo Pedullà ha inoltre anticipato quella che sarà la strategia di mercato del Napoli: “La società azzurra non farà 18 acquisti, ma quei 4-5 innesti mirati.” L’obiettivo di De Laurentiis è quello di puntellare la rosa con acquisti funzionali al credo tattico di Antonio Conte, senza però stravolgere l’ossatura della squadra.

Osimhen sarà sacrificato per fare cassa

Per finanziare il mercato in entrata, il Napoli potrebbe essere costretto a cedere il suo gioiello più prezioso, Victor Osimhen. Pedullà ha infatti concluso: “Il Napoli farà cassa, tanta, per Osimhen.” La cessione del bomber nigeriano potrebbe generare un tesoretto importante da reinvestire per accontentare le richieste di Conte.

I tifosi azzurri attendono con ansia di scoprire quali saranno le mosse di De Laurentiis e Manna nelle prossime settimane. Una cosa è certa: il Napoli è intenzionato a costruire una squadra competitiva per puntare ai massimi traguardi nella prossima stagione.