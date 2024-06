Il Napoli si prepara ad affrontare una sessione di calciomercato estiva che si preannuncia scoppiettante. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà, la società azzurra è pronta a mettere a disposizione del nuovo allenatore, Antonio Conte, un organico di primissimo livello per puntare ai massimi traguardi nella prossima stagione.

Pedullà: “Il Napoli ha tre obiettivi di mercato per Conte”

Durante la trasmissione Speciale Calciomercato su SportItalia, Pedullà ha svelato i nomi dei tre principali obiettivi di mercato del Napoli: “Il Napoli ha tre obiettivi di mercato: Buongiorno, Chiesa e Lukaku. Il nome più clamoroso è quello di Chiesa. Il calciatore ora alla Juventus potrebbe essere ceduto per ragioni prevalentemente tattiche.”

Buongiorno in pole position per la difesa di Conte

Per quanto riguarda il reparto difensivo, il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte sembra essere quello di Alessandro Buongiorno, attualmente in forza al Torino. Nonostante le recenti dichiarazioni del presidente granata Urbano Cairo sulla permanenza del giocatore, Pedullà ha confermato l’interesse concreto del Napoli: “Da almeno una settimana Buongiorno è in testa alle preferenze di Conte per la difesa.”

I tifosi sognano un Napoli stellare

Le indiscrezioni sul mercato del Napoli hanno inevitabilmente acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri, che sognano una squadra in grado di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Con l’arrivo di un allenatore del calibro di Antonio Conte e i possibili acquisti di giocatori del livello di Chiesa e Lukaku, il Napoli sembra intenzionato a costruire una rosa di assoluto valore.

Non resta che attendere l’evolversi delle trattative di mercato nelle prossime settimane per capire se il Napoli riuscirà effettivamente a mettere a segno i colpi annunciati da Alfredo Pedullà. Una cosa è certa: i tifosi azzurri sono pronti a sognare in grande.