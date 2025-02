Gazzetta dello Sport: “Napoli, Raspadori si riprende la scena: da incognita a talismano azzurro”

Secondo quanto riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori sta ritrovando il suo spazio nel Napoli dopo mesi di difficoltà e panchine. A lungo rimasto ai margini della squadra, l’attaccante ha sofferto un ruolo mai del tutto definito, spesso diviso tra prima punta, seconda e esterno.

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, prima della gara con la Lazio, il suo contributo in stagione era stato marginale, con appena 310 minuti giocati in 24 partite. Tuttavia, nell’ultima sfida, ha mostrato segnali di ripresa, dimostrando di poter essere la spalla ideale per Lukaku, con movimenti rapidi e capacità di dialogare nello stretto.

Un giocatore sempre decisivo

Raspadori è sempre stato un professionista esemplare, senza mai lasciarsi andare a polemiche nonostante il ridotto minutaggio. Il Napoli, nonostante le offerte ricevute da Juventus e Olympique Marsiglia, ha deciso di tenerlo a gennaio, considerando già la partenza di Kvaratskhelia.

Come sottolinea Antonio Giordano, ogni volta che Raspadori segna, il Napoli non conosce sconfitte. Negli ultimi tre anni, è stato protagonista in vittorie chiave e ha messo la firma su reti decisive: dal gol alla Lazio fino a quelli in Champions League con Spalletti. Anche in questa stagione, ha contribuito a pareggi fondamentali a Berlino, Genova e contro il Milan, oltre a essere stato protagonista nella vittoria sulla Juventus.

Il Napoli ritrova così una pedina fondamentale per il finale di stagione, con Conte che ora ha un’arma in più per la corsa alla Champions e, chissà, magari per tenere vivo il sogno Scudetto.