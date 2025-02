Gazzetta dello Sport: “Napoli con il fiatone”

Secondo quanto riportato da Gianluca Monti sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli si trova a fronteggiare un’emergenza totale sulle fasce, con Olivera, Spinazzola e Neres fuori, e con la necessità di adattare soluzioni alternative in ruoli chiave. Mazzocchi, costretto a giocare fuori posizione, ha faticato nella gara contro la Lazio, mentre in attacco il Napoli ha dovuto rinunciare al tridente e modificare il proprio assetto tattico.

La vittoria della Juventus sull’Inter ha permesso agli azzurri di mantenere il primo posto con un vantaggio di due punti, ma come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il percorso che porta alla sfida del Maradona con i nerazzurri ha cambiato prospettiva.

Mercato e condizione fisica: Conte in difficoltà

Il Napoli si è ritrovato intrappolato in un paradosso, tra un mercato invernale che non ha risolto le lacune e una rosa che inizia a mostrare segni di stanchezza. Antonio Conte continua a predicare prudenza e a ribadire che il vero obiettivo resta la Champions League, ma i dieci risultati utili consecutivi e il primo posto attuale tengono aperta la possibilità di un sogno scudetto che nessuno vuole nominare.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha bisogno di solidità e rotazioni per mantenere il ritmo: Anguissa, Lobotka e McTominay sono stati i pilastri del centrocampo, ma i dati parlano chiaro: Lobotka ha saltato solo 20 minuti nelle ultime 13 partite, Anguissa ha riposato appena 46 minuti, mentre McTominay ne ha lasciati per strada solo 21. La gestione delle energie sarà decisiva per il finale di stagione.

Difesa tra certezze e qualche scricchiolio

Nonostante la miglior difesa del campionato, il Napoli ha subito due gol a Bergamo, uno da Juventus, Roma e Udinese e altri due dalla Lazio. Il rientro di Buongiorno ha riportato centimetri e personalità al reparto arretrato, ma Conte sta già studiando nuove soluzioni per affrontare l’Inter nel big match del Maradona.

Il +2 sui nerazzurri mantiene alta la tensione e rende ancora più importante la sfida diretta. Il Napoli si avvicina al momento decisivo della stagione con l’obiettivo di restare in vetta, ma dovrà trovare risorse nuove per non crollare sotto il peso delle assenze.