Corriere dello Sport: “Napoli, un punto guadagnato e il vantaggio sull’Inter cresce: lo scontro diretto si avvicina”

Come sottolineato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli allunga a diciotto le giornate consecutive al primo posto e aumenta il vantaggio sull’Inter, ora a +2, in attesa dello scontro diretto al Maradona previsto tra meno di due settimane. Un duello che potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale nella corsa allo scudetto, anche se il recente andamento del campionato fa pensare più a una maratona che a una fuga.

L’Inter, fermata dalla Juventus, non riesce a sorpassare gli azzurri, trasformando così il pareggio del Napoli contro la Lazio in un punto guadagnato. Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport sottolinea il paradosso di un aiuto “indiretto” della Juve, la cui vittoria sui nerazzurri ha consolidato il primato del Napoli in classifica.

La trappola Fabregas

Prima dello scontro con l’Inter, il Napoli dovrà affrontare un’altra insidia: il Como di Cesc Fabregas. L’ex centrocampista del Chelsea, allievo di Antonio Conte e ora avversario in panchina, ha costruito una squadra che si sta dimostrando pericolosa, come dimostrato nella vittoria sulla Fiorentina con i gol di Assane Diao e Nico Paz.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Fabregas ha citato proprio il suo ex allenatore dopo il successo al Franchi, ricordando uno dei suoi insegnamenti chiave: “Bisogna saper soffrire”. Una filosofia che il tecnico del Como sembra aver trasmesso ai suoi giocatori, rendendo la prossima sfida del Napoli tutt’altro che scontata.

Data ancora incerta per lo scontro diretto

Un altro nodo da sciogliere riguarda la data della sfida tra Napoli e Inter. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il match è previsto per domenica 2 marzo, ma il sorteggio degli ottavi di Champions League potrebbe modificare il calendario.

Se l’Inter dovesse giocare il martedì successivo, la gara sarebbe anticipata a sabato 1 marzo alle 18:00; se invece i nerazzurri fossero impegnati mercoledì, il big match si giocherebbe domenica sera alle 20:45. Un’incognita che verrà risolta solo dopo il sorteggio di venerdì a Nyon.