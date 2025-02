Napoli, errori di mercato e un febbraio nero: le scelte di gennaio sotto accusa

Secondo quanto riportato da Antonio Corbo su Repubblica Napoli, il Napoli si trova a fare i conti con un mese di febbraio complicato, in cui si sono evidenziate le lacune lasciate dal mercato invernale. La squadra di Conte ha raccolto solo tre pareggi consecutivi, perdendo occasioni importanti per consolidare il proprio vantaggio in vetta alla classifica.

La cessione di Kvaratskhelia ha lasciato un vuoto difficile da colmare, con le alternative scelte a gennaio che non hanno inciso. Saint-Maximin, che avrebbe dovuto sostituire il georgiano, non è mai arrivato, mentre le altre opzioni come Okafor e Billing stanno faticando a integrarsi. Repubblica Napoli sottolinea come il mercato azzurro sia stato condotto in maniera frettolosa e privo di una strategia chiara, con trattative sfumate e scelte che non hanno ancora portato risultati concreti.

La squadra di Conte, nonostante un primo posto ancora saldo, deve ora gestire le difficoltà e trovare nuove soluzioni per non perdere terreno nella corsa allo scudetto.