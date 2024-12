Il Mattino: “Lukaku delude, il Napoli cerca un nuovo attaccante”

L’attaccante belga fermo a 5 gol non convince: il quotidiano svela i piani del club per rinforzare l’attacco.

Il rendimento di Romelu Lukaku continua a non soddisfare le aspettative. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, il bottino di soli 5 gol dell’attaccante belga starebbe spingendo il Napoli a muoversi sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.

Il quotidiano napoletano dedica ampio spazio in prima pagina alla questione: “Dal campo al mercato. Caso Lukaku, solo 5 gol: prestazioni deludenti, il Napoli cerca un bomber”, evidenziando come il club stia valutando alternative per potenziare l’attacco.

Un rendimento, quello dell’ex Inter, che sta facendo riflettere la dirigenza azzurra sulle strategie da adottare nella prossima finestra di mercato per garantire maggiore prolificità al reparto offensivo. Ecco la prima pagina integrale.