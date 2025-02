Gazzetta dello Sport: “Napoli, primato vero e testa bassa. Conte non vuole cali di tensione”

Il Napoli è primo in classifica, stavolta con un vantaggio reale e non più solo virtuale. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, lo scivolone dell’Inter a Firenze ha regalato agli azzurri tre punti di margine, un vantaggio minimo ma significativo, considerando che tra meno di un mese arriverà il big match del Maradona contro i nerazzurri.

Antonio Conte lo sa bene e ha già lanciato il suo mantra: testa bassa e pedalare. Nessun margine di errore, nessuna distrazione: l’obiettivo è mantenere il primato nelle prossime tre partite per arrivare allo scontro diretto con l’Inter nella migliore condizione possibile.

Udinese, il match della svolta e il nuovo Napoli di Neres

Domenica contro l’Udinese, il Napoli ritroverà la squadra che ha segnato il primo spartiacque della sua stagione. Era il 14 dicembre, gli azzurri arrivavano dal doppio ko con la Lazio (in Coppa Italia e campionato), senza Kvaratskhelia e con l’umore sotto i tacchi. Poi, quel secondo tempo di fuoco: gol di Lukaku in progressione, autogol su giocata di Neres, sigillo finale di Anguissa. Da quel momento, il Napoli ha infilato sette vittorie consecutive, cambiando passo e identità.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, proprio David Neres è stato il simbolo di questa trasformazione. Dopo l’addio di Kvara, è diventato l’uomo chiave dell’attacco azzurro, con giocate decisive, dribbling e gol pesanti. Ora il brasiliano è imprescindibile nello scacchiere di Conte, così come Politano, entrambi giocatori trasformati dalla guida del tecnico salentino.

Il calendario: step by step verso la supersfida con l’Inter

Conte continua a predicare il concetto del “una gara alla volta”, ma il calendario del Napoli è chiaro. Dopo l’Udinese, arriverà il momento della rivincita contro la Lazio, unica squadra capace di battere gli azzurri due volte in stagione. Poi trasferta insidiosa a Como, prima del tanto atteso duello con l’Inter, che potrebbe decidere le sorti della corsa scudetto.

Un piccolo vantaggio per il Napoli? Come sottolinea la Gazzetta, i nerazzurri pochi giorni prima affronteranno la Lazio nei quarti di Coppa Italia, un impegno che potrebbe toglier loro energie preziose. Inoltre, il mese di febbraio dell’Inter sarà un tour de force, con partite contro Fiorentina, Juventus e Genoa. Un aspetto da non sottovalutare.

Gestione delle forze, la chiave per Conte

Sarà un mese durissimo per il Napoli, che dopo la sfida con l’Inter avrà già affrontato quasi tutte le big nel girone di ritorno, eccezion fatta per Fiorentina e Milan. La rosa azzurra è più corta rispetto ad altre squadre, ma ha trovato un’identità precisa e una solidità che fanno la differenza.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come la gestione fisica sarà fondamentale: già a Roma, McTominay e Anguissa sono apparsi affaticati, e sarà cruciale dosare le energie per evitare cali di rendimento. Ma il Napoli ha le sue certezze: una difesa solida, la regia illuminata di Lobotka, e le magie sugli esterni al servizio di Lukaku.

Sognare non costa nulla. Ma, a questo punto, credere nello scudetto diventa quasi un obbligo.