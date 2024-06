Lorenzo Insigne esulta per Conte al Napoli: “Grandissimo colpo, è la scelta giusta”

L’ex attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, ora al Toronto in MLS, commenta l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra: “Farà una grande stagione”.

Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli ora in forza al Toronto in MLS, ha commentato con entusiasmo l’imminente arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, Insigne non ha nascosto la sua approvazione per la scelta del club partenopeo.

Lorenzo Insigne promuove l’arrivo di Antonio Conte al Napoli

“Domani viene ufficializzato Antonio Conte dal Napoli? Il club fa un grandissimo colpo, Conte è un grande e l’ho avuto in Nazionale”, ha dichiarato Insigne. L’ex capitano azzurro conosce bene le qualità di Conte, avendolo avuto come commissario tecnico durante la sua esperienza in Nazionale italiana.

“Rialzerà il Napoli dopo un’annata così così”

Insigne è convinto che Conte sia l’uomo giusto per risollevare le sorti del Napoli dopo una stagione deludente: “Rialzerà il Napoli dopo un’annata così così, è la scelta giusta perchè ci vuole uno che ha carattere e farà una grande stagione con il Napoli”. Secondo l’attaccante, il carattere forte e la personalità di Conte saranno fondamentali per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano.

I tifosi sognano un Napoli vincente con Conte

Le parole di Lorenzo Insigne fanno eco all’entusiasmo della tifoseria napoletana, che vede nell’arrivo di Antonio Conte un segnale di ambizione e di voglia di riscatto. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, i tifosi del Napoli sognano un futuro vincente con un allenatore di caratura internazionale come Conte alla guida.

Non resta che attendere l’ufficialità dell’accordo tra il Napoli e Antonio Conte, ma le premesse per una stagione esaltante sembrano esserci tutte. A Napoli, il nuovo allenatore azzurro avrà tutti gli ingredienti per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. I tifosi sognano in grande e sperano che le parole di Insigne si trasformino presto.