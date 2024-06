Napoli, presentazione di Antonio Conte allo Stadio Maradona: l’ipotesi prende quota

Il Napoli valuta la possibilità di presentare Antonio Conte allo Stadio Diego Armando Maradona il 13 giugno, con i tifosi sugli spalti. Firma e annuncio previsti domani.

Il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli è ormai alle porte. Domani il tecnico salentino sarà negli uffici della Filmauro per la firma del contratto che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis. Insieme all’annuncio ufficiale, si sta già pensando alla presentazione del nuovo allenatore azzurro, e l’ipotesi più suggestiva al momento è quella dello Stadio Diego Armando Maradona.

Conte-Napoli: presentazione in grande stile, con i tifosi sugli spalti

Secondo le indiscrezioni raccolte da Kiss Kiss Napoli, la società starebbe valutando la possibilità di presentare Antonio Conte nella sala stampa riammodernata per la Champions League e poi al pubblico, con la presenza dei tifosi sugli spalti. Un’idea che richiama alla mente la presentazione storica di Diego Armando Maradona, accolto da un’ondata di entusiasmo popolare.

La data: 13 giugno, giorno di Sant’Antonio

La data più probabile per la presentazione di Conte sembra essere il prossimo 13 giugno 2024, giorno di Sant’Antonio. Un omaggio al nome del nuovo allenatore del Napoli, che coincide con la festività del santo patrono. L’orario è ancora da definire, ma l’idea di una presentazione in grande stile allo Stadio Maradona sta prendendo sempre più corpo.

Palazzo Reale, l’alternativa suggestiva

Nelle ultime ore, però, si fa strada anche un’altra ipotesi affascinante: presentare Antonio Conte a Palazzo Reale, in una delle sale del complesso monumentale borbonico partenopeo. Una scelta che aggiungerebbe un tocco di solennità e di storia all’evento, ma che potrebbe essere meno coinvolgente per i tifosi rispetto alla possibilità di accogliere il nuovo allenatore direttamente allo stadio.

I tifosi sognano una nuova era con Conte

In attesa di conoscere i dettagli della presentazione, i tifosi del Napoli sognano già una nuova era con Antonio Conte alla guida della squadra. L’arrivo di un allenatore di tale calibro ha acceso l’entusiasmo della piazza, che spera di vedere il Napoli tornare protagonista in Italia e in Europa. La firma di domani sarà solo il primo passo di un’avventura che promette emozioni e successi.

Non resta che attendere l’annuncio ufficiale e la presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Che sia allo Stadio Maradona o a Palazzo Reale, l’importante è che il tecnico salentino sia accolto con il calore e la passione che contraddistinguono la tifoseria partenopea. Un nuovo capitolo della storia del Napoli sta per iniziare.