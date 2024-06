Insigne: “Conte al Napoli grandissimo colpo. Farà una grande stagione”

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha detto la sua sull’imminente arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Lorenzo Insigne, l’ex capitano del Napoli e attuale attaccante del Toronto FC, ha espresso la sua gioia per l’arrivo imminente di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, definendolo un “grandissimo colpo” per il club partenopeo.

Le dichiarazioni sono arrivate durante una intervista rilasciata da Insigne durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, condotta da Valter De Maggio. Insigne ha affermato: “Domani viene ufficializzato Antonio Conte dal Napoli? Il club partenopeo fa un grandissimo colpo, Conte è un grande e l’ho avuto in Nazionale”. Insigne ha evidenziato la sua familiarità con l’allenatore salentino, sottolineando che durante l’esperienza con la Nazionale Italiana, Conte lo ha convocato più volte in nazionale.

Ma le dichiarazioni di Insigne non si sono fermate qui. L’ex capitano azzurro ha anche lanciato una sua previsione per la prossima stagione del Napoli sotto la guida di Conte: “Il mister, ne sono fermamente convinto, rialzerà il Napoli dopo un’annata così così, è la scelta giusta perché ci vuole uno che ha carattere e farà una grande stagione con il Napoli”. Insigne ha evidenziato il carattere e la determinazione di Conte, sottolineando la sua convinzione che l’allenatore sarà in grado di portare il Napoli a grandi risultati nella prossima stagione.

L’annuncio dell’arrivo di Conte al Napoli è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi partenopei, che sperano che il nuovo allenatore possa portare nuova linfa e successi al club dopo una stagione altalenante.