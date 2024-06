De Maggio: ‘Mi è arrivata una notizia su Osimhen’

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato una notizia sul futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli.

Il futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, potrebbe decidersi proprio oggi. A rivelarlo è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il suo intervento a Radio Goal. “Bisogna fare molta attenzione, oggi potrebbe essere una giornata molto importante per il suo futuro, particolarmente importante”, ha dichiarato il giornalista partenopeo.

Le ultime di De Maggio su Osimhen

In questa finestra di calciomercato, Osimhen sembra essere il principale indiziato per lasciare il Napoli. Nonostante l’interesse di diversi club, tra cui il Paris Saint Germain, il bomber nigeriano sembrerebbe preferire un trasferimento in Premier League. La sua volontà di giocare nel campionato inglese potrebbe essere determinante per il suo futuro.

Il valzer degli attaccanti innescato da Mbappé

De Maggio ha evidenziato come la situazione di Osimhen sia strettamente legata alle dinamiche del calciomercato internazionale, in particolare al futuro di Kylian Mbappé. “Mi è arrivata una notizia in merito a questa vicenda, sono tutti al lavoro sulla situazione Osimhen. Mbappè ha fatto partire il valzer degli attaccanti e si lavora per capire il futuro dell’attaccante del Napoli”, ha spiegato il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il Napoli attende sviluppi, i tifosi col fiato sospeso

Mentre il Napoli attende sviluppi sulla situazione di Osimhen, i tifosi azzurri seguono con apprensione le vicende legate al futuro del loro beniamino. La possibile partenza del bomber nigeriano, protagonista dello scudetto nella scorsa stagione, rappresenterebbe un duro colpo per la squadra partenopea, che dovrebbe poi trovare un sostituto all’altezza sul mercato.

Non resta che attendere le prossime ore per capire se quella odierna sarà davvero la giornata decisiva per il futuro di Victor Osimhen. Le parole di Valter De Maggio hanno acceso i riflettori su una situazione in continua evoluzione, che potrebbe portare a un cambio di maglia clamoroso per l’attaccante nigeriano. Il Napoli e i suoi tifosi sperano di poter trattenere il loro gioiello, ma le sirene della Premier League e le dinamiche del calciomercato internazionale potrebbero avere l’ultima parola.