De Maggio: “Presentazione di Antonio Conte al San Carlo: data e orario”

Il Napoli sta lavorando per presentare ufficialmente Antonio Conte come nuovo allenatore. La data prevista è martedì mattina al Teatro San Carlo.

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli avrebbe già avviato la macchina organizzativa per la presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore. Il club azzurro avrebbe inoltrato una richiesta al Real Teatro di San Carlo per ospitare l’evento di presentazione del tecnico salentino.

Martedì Mattina la Data Prevista

La data richiesta dal Napoli per la presentazione di Conte sarebbe quella di martedì mattina, con un orario che andrebbe dalle prime ore del giorno fino alle 13:00. Questo indicherebbe l’intenzione del club di rendere ufficiale l’ingaggio dell’ex CT della Nazionale già nei prossimi giorni.

Manca il Via Libera di De Laurentiis

Nonostante la richiesta sia stata inoltrata e il Teatro San Carlo abbia dato il proprio assenso, De Maggio ha sottolineato che manca ancora il via libera definitivo da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro starebbe valutando il preventivo economico per l’utilizzo del prestigioso teatro partenopeo.

La Macchina Organizzativa è Partita

Ciò che è certo, secondo le informazioni riportate, è che il Napoli ha già messo in moto la macchina organizzativa per l’annuncio di Conte come nuovo allenatore. L’attesa per l’ufficialità sembrerebbe essere ormai questione di poche ore o giorni.

In conclusione, il Teatro San Carlo potrebbe presto diventare il palcoscenico per l’inizio di una nuova era per il Napoli. L’arrivo di Antonio Conte, dopo le voci insistenti delle ultime settimane, sembra essere sempre più vicino, con il club che sta lavorando per rendere tutto pronto per la presentazione ufficiale del nuovo tecnico.