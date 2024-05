Presentazione Conte, non più il Teatro San Carlo. Si valuta cambio luogo e variazione data

La presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli potrebbe subire una variazione di location e data.

Nel cuore della tifoseria partenopea si sta scatenando un vortice di speculazioni e anticipazioni riguardo alla presentazione ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Mentre molti avevano già segnato sul calendario l’evento per lunedì o martedì, le recenti indiscrezioni provenienti da fonti affidabili suggeriscono un cambiamento di rotta nei piani.

Secondo quanto riportato dal giornalista Dario Sarnataro, autorevole firma del quotidiano ‘Il Mattino’ e voce autorevole di Radio Marte, sembra che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, stia prendendo in considerazione l’idea di modificare la location e slittare la data dell’attesa presentazione. Contrariamente a quanto precedentemente ipotizzato, il maestro potrebbe non calcare le prestigiose scene del Teatro San Carlo, ma invece optare per un’altra cornice.

“Risulta un possibile cambio di programma per la presentazione di Conte”, ha dichiarato Sarnataro durante l’ultima puntata della trasmissione Marte Sport Live. “Il mister guiderà il Napoli nella prossima stagione: non è ancora ufficiale, ma è ufficioso. A quanto ne sappiamo, la location della presentazione potrebbe non essere più il teatro San Carlo ed il tutto potrebbe essere spostato a mercoledì o giovedì“.

Questa repentina svolta negli eventi ha acceso ulteriormente l’attesa e la curiosità dei tifosi, che ora si chiedono non solo quando, ma anche dove potranno finalmente ammirare il nuovo comandante in campo. Mentre i dettagli sulle ragioni dietro questa possibile variazione restano al momento nell’ombra, una cosa è certa: l’arrivo di Conte ha già scatenato un’ondata di entusiasmo e aspettative tra i sostenitori del Napoli, e la sua presentazione, qualunque sia la location e la data definitiva, promette di essere un evento memorabile per tutti gli amanti del calcio.