‘Conte Day’, Napoli si prepara per un annuncio in grande stile. I dettagli

L’annuncio dell’ormai nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, è questione di ore. Il tutto in un evento che si preannuncia spettacolare.

L’attesa è alle stelle mentre il Napoli si prepara per un annuncio che promette di essere epico. Antonio Conte, il rinomato allenatore, è sul punto di essere presentato al mondo del calcio partenopeo in un evento che si preannuncia spettacolare. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato per Rai News, il “Conte Day” è alle porte, con un’ufficialità imminente che farà tremare le fondamenta dello sport italiano.

Il fulcro di questa celebrazione calcistica sarà il compleanno di Conte, che verrà festeggiato in grande stile a Castel Di Sangro il prossimo 31 luglio. Il club partenopeo, insieme al primo cittadino Angelo Caruso, sta organizzando un evento che promette di essere indimenticabile per il coach pugliese. Si vocifera persino la presenza del Presidente della Regione Marsilio, noto sostenitore dei colori bianconeri e grande ammiratore di Conte. Ecco quanto riportato da Venerato per Rai News:

“Festeggerà il suo compleanno a Castel Di Sangro il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte. L’austero e spartano cerimoniale (programmato il 31 luglio) sarà gestito dal club e dal primo cittadino Angelo Caruso che quasi certamente ha in mente una sorpresa per il top coach pugliese, autentica star del ritiro abruzzese. Non è esclusa la presenza del Presidente delle Regione Marsilio che di Conte è sempre stato tifoso avendo un debole per i colori bianconeri. A Napoli tutto è pronto per l’annuncio in grande stile, atteso (questo circola nelle segrete stanze ndr) ad inizio settimana”.

Ciro Venerato non manca di sottolineare l’antica e solida amicizia tra Conte e il presidente del Napoli, De Laurentiis. I due, infatti, vantano un legame che si è cementato nel corso degli anni, dai tempi in cui Conte ricopriva il ruolo di commissario tecnico fino alle sue esperienze a Londra e Milano. La reciproca stima e il continuo scambio di opinioni calcistiche hanno contribuito a consolidare questo rapporto, rendendo l’arrivo di Conte al Napoli non solo un evento sportivo, ma anche un momento di grande affetto e collaborazione tra due figure di spicco nel panorama calcistico italiano.

“Definito tutto con Antonio, felice come un ragazzino al primo appuntamento. Con De Laurentiis – prosegue Venerato – il rapporto è atavico e soprattutto consolidato. Sono amici da vecchia data. Quando Conte era Ct il patron era vicinissimo al povero Tavecchio (insieme a Lotito) e non sono mancati incontri romani ai tempi dell’esperienza in Federazione. Amicizia proseguita anche ai tempi di Londra e Milano: i due hanno piu’ volte parlato di calcio e Adl spesso ha chiesto pareri su alcune scelte operate dallo scouting”.