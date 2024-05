Conte-Napoli : Annuncio e Festa di Compleanno per il Nuovo Tecnico

Il Napoli si prepara ad accogliere Antonio Conte come nuovo allenatore con un annuncio eclatante e una festa di compleanno durante il ritiro di Castel di Sangro.

La “Conte-mania” sta per esplodere a Napoli. Secondo quanto rivelato da Ciro Venerato del TGR Rai, il club azzurro si sta preparando ad accogliere il nuovo allenatore Antonio Conte con tutti gli onori, a partire da un annuncio in grande stile previsto per l’inizio della prossima settimana.

Festa di Compleanno a Sorpresa per Conte

Ma non è tutto. Il Napoli e il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, starebbero addirittura organizzando una festa a sorpresa per celebrare il compleanno di Conte durante il ritiro estivo della squadra. Il 31 luglio, giorno del suo 54° anniversario, l’allenatore pugliese sarà certamente la star indiscussa del ritiro abruzzese.

Rapporto Consolidato tra Conte e De Laurentiis

Dietro questa accoglienza da vero e proprio re c’è il rapporto di lunga data tra Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis. I due sono amici da tempo, con il patron azzurro che avrebbe spesso chiesto consigli all’allenatore salentino su alcune mosse di mercato. Questo legame avrebbe certamente facilitato l’intesa per l’ingaggio di Conte.

Conte, la Scelta Giusta per il Napoli

De Laurentiis avrebbe scelto Conte per la sua serietà e la sua capacità di ottenere successi. Il tecnico pugliese, descritto come un perfezionista e un testardo, sarebbe visto come il profilo più adatto al progetto del Napoli rispetto ad altri grandi nomi come Ancelotti.

In conclusione, il Napoli si prepara ad accogliere Antonio Conte con una vera e propria “Conte-mania”. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a inizio settimana, preceduto da una festa di compleanno speciale per l’allenatore durante il ritiro di Castel di Sangro. Una nuova era sta per iniziare all’ombra del Vesuvio.