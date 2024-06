Gigi D’Alessio svela: “Sapevo di Conte al Napoli, me lo aveva detto Allegri”

Gigi D’Alessio rivela di aver saputo in anticipo dell’arrivo di Antonio Conte al Napoli grazie a una soffiata di Massimiliano Allegri.

Gigi D’Alessio, celebre cantante partenopeo, ha rivelato di aver saputo in anticipo dell’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l’artista ha raccontato un curioso retroscena che coinvolge Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus.

“Sapevo già di Conte al Napoli. Me lo ha detto qualche tempo fa Allegri: mi ha contattato per dei biglietti per il mio concerto e io gli ho chiesto se sapesse informazioni sul nuovo allenatore del Napoli, e lui mi ha svelato che sarebbe stato sicuramente Conte”, ha dichiarato D’Alessio.

Gigi D’Alessio: “Allegri mi aveva anticipato l’arrivo di Conte al Napoli”

Il cantante napoletano si è detto entusiasta della scelta del club azzurro di affidare la panchina a un allenatore del calibro di Antonio Conte. “Con Conte vinceremo, era già nell’aria che sarebbe venuto a Napoli. Siamo felici ed onorati di accoglierlo sulla panchina del Napoli nella prossima stagione”, ha affermato D’Alessio.

Secondo l’artista, l’ex tecnico di Juventus e Inter troverà a Napoli un ambiente ideale per esprimere al meglio le sue qualità: “Anche Antonio troverà una città ed una tifoseria speciale, a Napoli i tifosi sono eccezionali perché hanno tanto sofferto ed hanno avuto poche gioie”.

“Conte si innamorerà di Napoli, è una città straordinaria”

Gigi D’Alessio è convinto che Antonio Conte saprà entrare in sintonia con la piazza partenopea, grazie all’amore e alla passione che contraddistinguono la tifoseria azzurra. “Conte si innamorerà di Napoli perché è una città straordinaria. Se gli dai uno ti dà mille, così come ha fatto con me”, ha dichiarato il cantante.

Parole che riflettono l’entusiasmo e le aspettative dei tifosi napoletani per l’arrivo di un allenatore vincente come Antonio Conte. Dopo una stagione di delusioni e di mancati successi, il popolo azzurro spera che il tecnico salentino possa riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo.

L’aneddoto raccontato da Gigi D’Alessio aggiunge un tocco di curiosità alla vicenda, dimostrando come l’arrivo di Conte al Napoli fosse nell’aria già da tempo. Ora non resta che attendere l’inizio della nuova stagione per vedere all’opera il nuovo allenatore azzurro e sognare in grande insieme a una tifoseria che non vede l’ora di tornare a gioire.